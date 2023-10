Nuwe metode gebruik bakterieë om seldsame aarde-elemente vir skoon energietegnologieë te onttrek

Wetenskaplikes aan die Cornell Universiteit het 'n nuwe manier ontdek om 'n bakterie genaamd Shewanella oneidensis uit Oneida Lake in die staat New York te onttrek en te gebruik. Hierdie bakterie het 'n affiniteit vir seldsame-aarde-elemente, soos lantaniede, wat noodsaaklik is vir skoon en hernubare energietegnologieë. Die metode, genaamd biosorpsie, stel die bakterieë in staat om die seldsame aardmetale op 'n meer omgewingsvriendelike manier te verwerk in vergelyking met huidige metodes van onttrekking. Biosorpsie vereis nie die gebruik van harde chemikalieë nie, wat dikwels kankerverwekkend en skadelik vir die omgewing is.

Volgens Buz Barstow, 'n professor in biologiese en omgewingsingenieurswese by Cornell en hoofnavorser van die projek, maak hierdie nuwe tegnologie 'n skaalbare en omgewingsvriendelike proses vir die skeiding van individuele lantaniede moontlik. Dit kan gebruik word in gevorderde lande met streng omgewingsregulasies, wat die uitkontraktering van omgewingsprobleme na minder ontwikkelde lande voorkom. Die huidige metode van oplosmiddelekstraksie behels die gebruik van organiese oplosmiddels wat kankerverwekkend en nadelig vir die omgewing is. Dit vereis ook groot hoeveelhede ekstraksiemiddels en lang skeidingsprosesse, wat lei tot potensiële lekkasieprobleme.

Hierdie navorsing dra by tot 'n groeiende veld van biologiese benaderings tot die onttrekking van seldsame-aarde-elemente. Ander navorsers, soos Joey Cotruvo by Penn State en Cecilia Martinez-Gomez by UC Berkeley, werk ook aan biobenaderings tot skeiding. Biosorpsie bied egter sekere voordele, soos laer spesifisiteit en makliker verwydering van skaars-aarde-elemente uit die absorberende middel, wat dit 'n potensieel vinniger en meer skaalbare proses maak. Biosorpsie skakel ook die behoefte aan suiwering uit, aangesien dit net biomassa benodig, wat maklik gekweek kan word sonder bykomende suiweringstappe.

Die navorsers beoog kommersiële toepassings vir hierdie tegnologie in die nabye toekoms. 'n Maatskappy genaamd Reegen, gestig deur navorsers wat by die projek betrokke is, beoog om hierdie tegnologie te kommersialiseer saam met ander metodes vir die ingenieurswese van mikrobes om seldsame-aarde-elemente te onttrek. Hierdie ontwikkeling bied 'n meer volhoubare en doeltreffende alternatief vir China se huidige oorheersing in seldsame aardmetaalproduksie, wat tot ernstige water- en grondbesoedelingskwessies gelei het.

Bron: Cornell Universiteit, Yale Skool vir die Omgewing