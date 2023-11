Babas se merkwaardige persepsie van hul liggame en omgewing

’n Onlangse studie wat deur die Universiteit van Birmingham gedoen is, het ontdek dat babas so jonk as vier maande oud oor ’n merkwaardige vermoë beskik om te verstaan ​​hoe hul liggame in wisselwerking met die wêreld om hulle is. Hierdie baanbrekende navorsing wat deur die Birmingham BabyLab gedoen is, werp nuwe lig op die ontwikkeling van selfbewustheid by babas en beklemtoon hul ingebore kognitiewe vermoëns.

Die studie het eksperimente met babas van vier en agt maande behels. Aan die babas is 'n bal op 'n skerm aangebied wat óf nader óf verder van hulle af beweeg het. Verbasend genoeg, toe die bal die naaste punt op die skerm nader, het die babas 'n klein vibrasie op hul hande ervaar. Breinaktiwiteit is noukeurig gemonitor tydens hierdie eksperimente, en die bevindinge was werklik fassinerend.

Die resultate het getoon dat babas selfs op net vier maande oud verhoogde somatosensoriese (tasbare) breinaktiwiteit getoon het wanneer 'n aanraking voorafgegaan is deur 'n voorwerp wat na hulle toe beweeg. Dit dui daarop dat babas 'n natuurlike vermoë het om hul omgewing aan te voel en te verstaan ​​hoe hul liggame in wisselwerking met die ruimte rondom hulle is. Hierdie konsep staan ​​bekend as perpersoonlike ruimte, en dit speel 'n deurslaggewende rol in hul vroeë ontwikkeling.

Dr. Giulia Orioli, die hoofnavorser en 'n Navorsingsgenoot in Sielkunde aan die Universiteit van Birmingham, het verduidelik dat die bevindinge babas se vermoë aandui om verbande te maak tussen wat hulle sien en wat hulle voel. Dit beteken dat selfs voordat babas geleer het om na voorwerpe te reik, is hul multisensoriese brein bedraad om die ruimte rondom hulle te begryp en hoe hul liggame daarmee in wisselwerking is.

Die studie het ook gekyk na hoe ouer babas, op die ouderdom van agt maande, op onverwagte aanraking gereageer het. Interessant genoeg, toe die aanraking op hul hande die bal op die skerm van hulle af wegbeweeg het, het hul breinaktiwiteit tekens van verbasing getoon. Dit dui daarop dat namate babas deur hul eerste lewensjaar vorder, hul brein 'n meer gesofistikeerde bewustheid ontwikkel van hul liggaam se posisie in verhouding tot hul omgewing.

Hierdie bevindinge, gepubliseer in Scientific Reports in November 2023, verskaf waardevolle insigte in die vroeë ontwikkeling van selfbewustheid by babas. Soos professor Andrew Bremner, 'n ontwikkelingsielkundige, opgemerk het, toon die studie dat babas 'n meer gevorderde begrip konstrueer van hoe hul liggame in die ruimte rondom hulle bestaan ​​terwyl hulle aanhou groei en die wêreld verken.

