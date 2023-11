Nuwe navorsing onthul babas se vroeë sin vir liggaam en ruimte

’n Baanbrekende studie wat deur die Universiteit van Birmingham gedoen is, het bevind dat babas so jonk as vier maande oud die vermoë het om hul liggame in verhouding tot die ruimte rondom hulle waar te neem. Die navorsing, wat vandag in Scientific Reports gepubliseer is, bied waardevolle insigte oor die ontwikkeling van selfbewustheid by babas.

In die studie het kundiges van die Birmingham BabyLab babas blootgestel aan 'n bewegende bal op 'n skerm wat óf nader óf van hulle af wegbeweeg het. Soos die bal die babas op die skerm nader, is hulle onderwerp aan 'n sagte vibrasie (na verwys as 'n 'aanraking') op hul hande, terwyl hul breinaktiwiteit gemonitor is. Die data-insameling het by Goldsmiths, Universiteit van Londen plaasgevind.

Die bevindinge dui daarop dat babas van so vroeg as vier maande oud af verhoogde breinaktiwiteit in die somatosensoriese (tasbare) gebied toon wanneer 'n aanraking 'n voorwerp volg wat na hulle toe beweeg. Dit dui daarop dat selfs voordat hulle leer om na voorwerpe te reik, babas se brein reeds bedraad is om verbindings tussen visuele stimuli en tasbare sensasies te vestig, wat hulle in staat stel om hul interaksie met die omliggende ruimte te verstaan. Hierdie verskynsel staan ​​dikwels bekend as peripersoonlike ruimte.

Dr. Giulia Orioli, die hoofnavorser van die Universiteit van Birmingham, verduidelik: “Ons studie toon dat babas vroeg in die babajare die inherente vermoë het om hul liggaamlike teenwoordigheid in die ruimte rondom hulle waar te neem en te begryp. As volwassenes gebruik ons ​​verskeie sintuie om ons ligging in die ruimte te onderskei en ons interaksies met voorwerpe te voorspel. Die ontdekking dat babas hierdie vermoëns in so ’n vroeë stadium openbaar, laat intrige vrae ontstaan ​​oor die mate waarin hierdie vaardighede aangeleer of aangebore is.”

Die studie het ook ondersoek hoe ouer babas, sowat agt maande oud, op onverwagte aanraking reageer. Toe die aanraking voorafgegaan is deur die bal wat op die skerm van hulle wegbeweeg het, het die babas se breinaktiwiteit tekens van verbasing getoon. Professor Andrew Bremner, 'n spesialis in Ontwikkelingsielkunde, sê: “Hierdie waarneming van verrassingsreaksies by ouer babas dui daarop dat die aanraking onverwags was as gevolg van die visuele rigting van die voorwerp se beweging. Dit dui daarop dat namate babas deur hul eerste jaar vorder, hul ontwikkelende brein 'n meer gesofistikeerde bewustheid van hul liggaamlike bestaan ​​binne hul omgewing verkry."

In verdere ondersoeke beplan die navorsers om deelnemers van verskillende ouderdomme te betrek, insluitend beide jonger en ouer individue. Deur breinaktiwiteit by volwassenes te ondersoek, hoop hulle om lig te werp op die trajek van babas se ontwikkelende multisensoriese vermoëns. Verder poog hulle om vas te stel of pasgeborenes reeds vroeë tekens van hierdie vermoëns toon.

Dr. Orioli sluit af deur die uitdagings van die bestudering van pasgeborenes uit te lig, maar spreek optimisme uit oor die potensiële ontdekkings: “Om met pasgeborenes te werk hou unieke uitdagings in aangesien hulle die meeste van hul tyd spandeer aan slaap en eet. Nietemin maak ons ​​vordering met die navorsing van hierdie ouderdomsgroep, en dit sal werklik fassinerend wees om vas te stel of babas wat net 'n paar dae oud is, 'n rudimentêre bewustheid van hul liggame in die ruimte besit. Indien wel, kyk ons ​​dalk na die oorsprong van menslike bewussyn.”

vrae

V: Wat is perpersoonlike ruimte?

Peripersoonlike ruimte verwys na die area wat 'n individu se liggaam onmiddellik omring, waarbinne hulle voorwerpe waarneem en daarmee in wisselwerking tree.

V: Word babas gebore met 'n gevoel van selfbewustheid?

Terwyl selfbewustheid voortgaan om gedurende die baba- en vroeë kinderjare te ontwikkel, dui navorsing daarop dat babas vroeë tekens van selfbewustheid toon, soos om hul eie refleksie te herken, vanaf ongeveer 18 maande oud.

V: Hoe meet navorsers breinaktiwiteit by babas?

Navorsers gebruik gewoonlik nie-indringende tegnieke soos elektroenkefalografie (EEG) om breinaktiwiteit by babas te meet. EEG gebruik elektrodes wat op die kopvel geplaas word om die elektriese seine op te spoor wat deur die brein gegenereer word.