Nuwe navorsing onthul vroeë ontwikkeling van ruimtelike bewustheid by babas

’n Onlangse studie wat deur navorsers aan die Universiteit van Birmingham gedoen is, het onthul dat babas so jonk as vier maande oud ’n unieke aanvoeling het van hoe hul liggame met die omringende ruimte omgaan. Hierdie baanbrekende bevinding werp lig op die vroeë ontwikkeling van selfbewustheid by babas.

Die studie, gepubliseer in Scientific Reports, behels die wys van babas 'n bewegende bal op 'n skerm wat nader of wegbeweeg van hulle. Terselfdertyd het die babas 'n sagte aanraking op hul hande gekry terwyl hul breinaktiwiteit met 'n EEG-pet gemonitor is. Die data-insameling vir die studie het by Goldsmiths, Universiteit van Londen plaasgevind.

Deur die breinaktiwiteit van die babas te ontleed, het die navorsers ontdek dat selfs op net vier maande oud, babas verhoogde somatosensoriese (tasbare) breinaktiwiteit toon wanneer 'n aanraking voorafgegaan word deur 'n voorwerp wat na hulle toe beweeg. Dit dui daarop dat babas van kleins af in staat is om die ruimtelike verhouding tussen hulself en voorwerpe in hul omgewing aan te voel en te verstaan. Hierdie verskynsel word algemeen na verwys as peripersoonlike ruimte.

Hoofnavorser Dr. Giulia Orioli, 'n Navorsingsgenoot in Sielkunde aan die Universiteit van Birmingham, het uitgespreek dat hierdie bevindinge die idee uitdaag dat hierdie vermoëns uitsluitlik aangeleer word en die moontlikheid beklemtoon dat dit by mense aangebore kan wees. Sy het verder gesê: "Hierdie vroeë ontwikkeling van ruimtelike bewustheid by babas bring intrige vrae oor die oorsprong en aard van menslike bewussyn."

Verder het die studie ondersoek hoe onverwagte aanraking ouer babas, spesifiek dié van agt maande oud, beïnvloed het. Die navorsers het ontdek dat wanneer die aanraking van hul hand voorafgegaan is deur die bal op die skerm wat van hulle af wegbeweeg, die babas tekens van verbasing in hul breinaktiwiteit getoon het. Dit dui daarop dat namate babas deur hul eerste lewensjaar vorder, hul begrip van hul liggaam se posisie in die ruimte meer gesofistikeerd word.

Die volgende fase van die navorsing het ten doel om deelnemers sowel jonger as ouer as dié in die huidige studie in te sluit. Die insigte verkry uit die bestudering van volwasse breinaktiwiteit kan waardevolle inligting verskaf oor die ontwikkelingstrajek van babas. Daarbenewens is die navorsers gretig om te ondersoek of daar vroeë aanduidings is van hierdie "multisensoriese" vermoëns by pasgebore babas.

Dr. Orioli het afgesluit deur die uitdagings van werk met pasgeborenes te erken, maar het opgewondenheid uitgespreek oor die potensiaal om selfs jonger babas te bestudeer en te ondersoek of die grondslae van ruimtelike bewustheid by neonate bestaan. Om hierdie vroeë ontwikkelings by babas te ontbloot, kan beduidende insigte gee in ons begrip van menslike bewussyn.

