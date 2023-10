Die beste uitsig van 'n sonsverduistering in Kanada: Brits-Columbians berei voor

Brits-Columbiërs is in vir 'n bederf hierdie naweek, want hulle sal waarskynlik die beste uitsig in Kanada van 'n sonsverduistering hê. Saterdagoggend sal die aarde, son en maan so in lyn wees dat dit lyk of die son agter die maan verdwyn en net 'n "ring van vuur" agterlaat. Terwyl sommige dele van die wêreld 'n ander soort verduistering sal ervaar, sal Brits-Columbiërs die geleentheid hê om 'n gedeeltelike sonsverduistering te sien, met byna 75% van die son wat na verwagting uit Vancouver sal verdwyn.

Die verduistering sal van 8:08 vm tot 10:38 vm sigbaar wees, met die hoogtepunt om 9:20 vm. Die binne- en oostelike dele van die provinsie sal ook die verskynsel ervaar, hoewel die tydsberekening en omvang van die son se verdwyning effens anders vir hulle.

Wolkbedekking kan 'n uitdaging wees om die verduistering waar te neem, maar as toestande dit toelaat, sal die Universiteit van Brits-Columbië 'n besigtigingsgeleentheid aanbied en sonkrag-kykbrille verskaf. As u direk na die verduistering staar, kan dit ernstige oogskade veroorsaak, daarom is dit belangrik dat mense voorsorgmaatreëls tref. NASA beveel aan om sonkrag-kykbril te gebruik of 'n "verduisteringprojektor" te skep om die gebeurtenis indirek te sien.

Ringvormige sonsverduisterings, waar die maan groot genoeg lyk om die grootste deel van die son te bedek, vind ongeveer elke een tot twee jaar plaas. Hulle is egter nie altyd sigbaar vanaf Kanada nie. Dit maak die komende verduistering 'n seldsame geleentheid vir Britse Columbiane om hierdie hemelse gebeurtenis te aanskou.

Ten slotte, Brits-Columbians moet hul kalenders merk en voorberei vir 'n werklik merkwaardige skouspel in die lug hierdie naweek. Onthou om veiligheid te prioritiseer en geniet hierdie unieke ervaring wat deur die belyning van die aarde, son en maan verskaf word.

