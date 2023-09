Paddas as aanwyserspesie: Volg die bewegings en oorlewing van Columbia-gevlekte paddas om translokasieversagting te bestudeer

Paddas speel 'n deurslaggewende rol in die ekosisteem as 'n "aanwyserspesie", volgens Winand, 'n navorser wat by die studie betrokke is. Hulle dien as 'n vroeë waarskuwingstelsel vir die gesondheid van die omgewing. Winand verduidelik dat as die paddabevolking afneem of gesondheidskwessies in die gesig staar, dit daarop dui dat die ekosisteem self nie behoorlik funksioneer nie.

Paddas is nie net belangrike aanwysers van omgewingsgesondheid nie, maar hulle is ook in die middel van die voedselweb geleë. Hulle dien as 'n belangrike skakel, en is beide prooi vir sommige diere en roofdiere vir laer-geordende spesies soos insekte. Dit maak hulle van onskatbare waarde vir die handhawing van balans en dien as 'n natuurlike "biobeheer"-meganisme.

In onlangse jare het die praktyk van versagtende translokasie, waar paddas na nuwe plekke verskuif word om hulle teen ontwikkeling of habitatvernietiging te beskerm, meer algemeen in Brits-Columbië geword. Die impak van hierdie praktyk is egter nie breedvoerig bestudeer nie. Volgens Winand is daar beperkte navorsing oor die doeltreffendheid van translokasie, beide plaaslik en wêreldwyd.

Om hierdie navorsingsgaping te vul, het Winand 'n tweejaarprojek by die Mayook-vleiland in die suidooste van Brits-Columbië begin. Die projek het behels die gebruik van radiospoorsnyers en transpondermerkers, soortgelyk aan mikroskyfies, om die bewegings van Columbia-gevlekte paddas te monitor. Die paddas is in drie groepe verdeel: een groep het as 'n kontrole in hul oorspronklike habitat gebly, 'n ander groep is 'n kort afstand van ongeveer een kilometer verskuif, en 'n derde groep is na 'n verder afstand van ongeveer vyf kilometer verskuif.

Deur die lente en somer het Winand data oor die paddas se bewegings ingesamel en hul afmetings, insluitend gewig en grootte, aangeteken om hul groei en oorlewing te bepaal. Die projek is 'n samewerkingspoging tussen Ducks Unlimited Canada en die BC Ministerie van Water, Grond en Hulpbronbeheer.

Alhoewel dit te vroeg is om die resultate van die studie te bepaal, hoop Winand dat dit lig sal werp op die doeltreffendheid van verligting van translokasie. Sy erken dat haar navorsing net die oppervlak krap en hoop dat dit verdere ondersoek na die impak van translokasie op verskeie aspekte soos hulpbronmededinging, voedselbeskikbaarheid, siekteoordrag en genetika sal inspireer.

Om die uitkomste van verligting van translokasie te verstaan, is noodsaaklik vir die ontwikkeling van effektiewe bewaringstrategieë en om die langtermyn-oorlewing van paddabevolkings te verseker. Deur die bewegings en oorlewing van Columbia-gevlekte paddas te bestudeer, kan navorsers waardevolle insigte inwin oor die impak van translokasie en ingeligte besluite neem oor die beskerming van hierdie noodsaaklike amfibieë.

Bronne:

– The Canadian Press (Brieanna Charlebois)