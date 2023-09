Nuwe studie ondersoek die impak van versagtende translokasie op Columbia-gevlekte paddas

'n Nuwe studie wat deur 'n meesterstudent van die Universiteit van Brits-Columbië, Megan Winand, gedoen is, het ten doel om lig te werp op die impak van versagtende translokasie op Columbia-gevlekte paddas. Versagtende translokasie verwys na die beweging van diere van een plek na 'n ander as 'n bewaringspoging tydens konstruksie of ontwikkelingsprojekte. Terwyl versagtende translokasie al hoe meer algemeen geword het in British Columbia sedert die Sea to Sky-projek, is die impak daarvan minimaal bestudeer.

Columbia-gevlekte paddas word as 'n belangrike "aanwyserspesie" beskou, aangesien hulle waardevolle insigte in die gesondheid van ekosisteme kan verskaf. Winand verduidelik: "As dit nie goed gaan met die padda nie, omdat dit die besoedelingstowwe uit die lug of die vleiland self inneem, is dit waarskynlik omdat die ekosisteem nie goed vaar nie." Verder speel hierdie paddas 'n beduidende rol in die voedselweb, en dien as beide prooi en roofdier.

Die studie wat deur Winand gedoen is, behels die merk van Columbia-gevlekte paddas in die Mayook-vleiland naby Cranbrook, Brits-Columbië. Die paddas is in drie groepe verdeel: een groep is in hul oorspronklike habitat gelaat as 'n kontrolegroep, 'n ander groep is 'n kort afstand van ongeveer een kilometer verskuif, en die laaste groep is 'n verder afstand van ongeveer vyf kilometer verplaas. Deur die loop van die lente en somer is die paddas opgespoor met behulp van radio-spoorsnyers en transponder-etikette.

Die bevindinge van die studie word nog ontleed, maar Winand hoop dat haar navorsing sal bydra tot die begrip van die doeltreffendheid van versagtende translokasie en die impak daarvan op spesie-oorlewing en -beweging. Hierdie studie is deel van 'n twee jaar lange poging wat uitgevoer is in vennootskap met Ducks Unlimited Canada en die BC Ministerie van Water, Grond en Hulpbron Rentmeesterskap.

Die resultate van hierdie navorsing kan implikasies vir toekomstige bewaringspogings hê en waardevolle insigte verskaf oor die impak van versagtingsverplasing op wildspesies. Dit is 'n deurslaggewende stap in die begrip van die gevolge en doeltreffendheid van hierdie praktyk, wat nog relatief onderbestudeer word.

Definisie van "versagtende translokasie": Die beweging van diere van een plek na 'n ander van gelyke of hoër waarde as deel van 'n bewaringspoging.

Definisie van "aanwyserspesie": 'n Spesie wat inligting oor die gesondheid en toestand van 'n ekosisteem kan verskaf.

