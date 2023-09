Die impak van versagtende translokasie op Columbia Spotted Frogs: 'n Studie deur UBC Student

Megan Winand, 'n meestersgraadstudent aan die Universiteit van Brits-Columbië, het 'n studie gedoen oor die impak van versagtende translokasie op Columbia-gevlekte paddas. Versagtende translokasie verwys na die beweging van diere van een plek na 'n ander tydens konstruksie of ontwikkelingsprojekte om hul habitat te bewaar. Hierdie praktyk het aandag gekry tydens die 2010 Olimpiese Winterspele in Vancouver en Whistler, toe meer as 1,000 XNUMX amfibieë, insluitend die rooibeen-padda, versigtig hervestig is.

Columbia-gevlekte paddas word as 'n belangrike "aanwyserspesie" beskou omdat hulle insig kan gee in die algemene gesondheid van 'n ekosisteem. Hulle is ook 'n deurslaggewende deel van die voedselweb, en dien as 'n voedselbron vir sommige diere terwyl hulle die bevolking van laer-gegradeerde spesies soos insekte beheer. Ten spyte van die toenemende gebruik van versagtende translokasie in Brits-Columbië, is min bekend oor die doeltreffendheid daarvan en die langtermyn impakte op hervestigde diere.

Winand se studie het by die Mayook-vleiland naby Cranbrook in die suidooste van BC plaasgevind. Sy het radio-spoorsnyers en transponder-etikette op die paddas gebruik om hul bewegings op te spoor en hul metings regdeur die somer gedokumenteer. Die paddas is in drie groepe verdeel: een het in hul oorspronklike habitat as 'n kontrolegroep gelaat, 'n ander het 'n kort afstand van sowat een kilometer beweeg, en die derde het 'n verder afstand van sowat vyf kilometer verskuif.

Hoewel die resultate van die studie nog ontleed word, hoop Winand dat haar navorsing lig sal werp op die oorlewing en beweging van hervestigde paddas. Daarbenewens glo sy dat haar bevindinge kan help om meer komplekse vrae aan te spreek wat verband hou met hulpbronmededinging, beskikbaarheid van voedsel, siekte-oordrag en genetiese impakte.

Die studie van twee jaar is in vennootskap met Ducks Unlimited Canada en die BC Ministerie van Water, Grond en Hulpbronbeheer. Dit verteenwoordig 'n noodsaaklike eerste stap in die begrip van die uitwerking van versagtende translokasie, 'n ondergevorsde onderwerp op die gebied van wildbewaring. Deur ons kennis op hierdie gebied uit te brei, kan navorsers meer effektiewe en ingeligte benaderings tot die bewaring van dierehabitatte tydens konstruksie- en ontwikkelingsprojekte ontwikkel.

