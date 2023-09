Bestudeer die impak van versagtende translokasie op Columbia-gevlekte paddas

Megan Winand, 'n meestersgraadstudent aan die Universiteit van Brits-Columbië, doen navorsing oor die impak van versagtende translokasie op Columbia-gevlekte paddas. Versagtende translokasie behels die verskuiwing van diere van een plek na 'n ander, gewoonlik om hul habitat tydens konstruksie of ontwikkelingsprojekte te bewaar. Hierdie praktyk het aandag gekry tydens die 2010 Olimpiese Winterspele in Vancouver en Whistler, toe meer as 1,000 XNUMX amfibieë, insluitend die rooibeen-padda, versigtig hervestig is om hul voortbestaan ​​te verseker.

Columbia-gevlekte paddas word as 'n "aanwyserspesie" beskou, wat beteken dat hul bevolking die algemene gesondheid van 'n ekosisteem weerspieël. Deur die bewegings van hierdie paddas na te spoor, hoop Winand om insigte te kry in die doeltreffendheid van versagtende translokasie en die impak daarvan op die paddas en hul habitat.

Met behulp van radio-spoorsnyers en transpondeermerkers het Winand die paddas in die Mayook-vleiland in die suidooste van vC gemonitor. Die paddas is in drie groepe verdeel: een wat in hul oorspronklike habitat as 'n kontrolegroep gelaat is, een het 'n kort afstand van ongeveer een kilometer beweeg, en 'n ander hervestig 'n verder afstand van sowat vyf kilometer. Oor die somermaande het Winand hul bewegings gedokumenteer en hul mates aangeteken.

Hierdie navorsingsprojek, wat in vennootskap met Ducks Unlimited Canada en die BC Ministerie van Water-, Grond- en Hulpbronbestuur uitgevoer is, het ten doel om lig te werp op die doeltreffendheid van versagtingsverskuiwing en die potensiële implikasies daarvan. Deur basiese vrae oor oorlewing en beweging te beantwoord, sal die studie die weg baan vir verdere verkenning van onderwerpe soos hulpbronkompetisie, siekte en genetika. Hierdie navorsing is van kardinale belang vir die ontwikkeling van ingeligte bewaringstrategieë en om die langtermyn-lewensvatbaarheid van Columbia-gevlekte paddas en hul ekosisteme te verseker.

