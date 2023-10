Axiom Space Berei voor vir Ax-3-sending na die ISS

Axiom Space maak gereed vir sy komende Ax-3-sending, wat in Januarie aan boord van 'n SpaceX Crew Dragon-ruimtetuig na die Internasionale Ruimtestasie (ISS) sal lanseer. Die sending sal gelei word deur die voormalige NASA-ruimtevaarder Michael López-Alegría, wat 'n span sal lei wat uit drie kliënte bestaan: Walter Villadei van Italië, Alper Gezeravcı van Turkye en Marcus Wandt van Swede.

Tydens 'n onlangse inligtingsessie het López-Alegría en sy bemanningslede die opleidingsprogram vir die geprojekteerde twee weke lange missie bespreek. Hulle het beklemtoon dat die opleiding vir Ax-3 verfyn is op grond van die lesse wat geleer is uit Axiom Space se vorige missies, soos Ax-1, wat López-Alegría in 2021 beveel het. Een noemenswaardige verandering in die opleiding is 'n sterker fokus op die optimalisering van die bemanning se tydbestuursvaardighede terwyl hulle op die ISS is, en erken dit as 'n deurslaggewende aspek van hul bedrywighede. Hierdie aanpassing is daarop gemik om López-Alegría in staat te stel om meer doeltreffende hulp aan sy bemanningslede te bied en hul afhanklikheid van die professionele ruimtevaarders aan boord te verminder.

Die bemanning se sterk agtergrond as militêre vlieëniers het ook geblyk voordelig te wees. Al vier lede van die span het ondervinding as militêre vlieëniers, met Gezeravcı en Villadei wat tans in hul lande se lugmagte dien. Hierdie uitgebreide opleiding en ervaring het hulle voldoende voorberei vir die sending na die ISS.

Die voortgesette opleiding, wat ongeveer ses maande gelede begin het, is ondersteun deur die bemanning se vorige ondervinding in militêre vliegtuie, wat hulle 'n aansienlike voordeel in die opleidingsproses verleen het. Villadei, wat as die vlieënier vir Ax-3 sal dien, bring waardevolle ervaring van sy vlug na die ruimte in Junie op Virgin Galactic se eerste kommersiële SpaceShipTwo-sending, Galactic 01. Hierdie suborbitale vlug het hom in staat gestel om vaardighede en benaderings te toets wat toegepas kan word op 'n latere ISS-sending.

Oor die algemeen is die bemanning vol vertroue in hul opleiding en voel hulle goed voorbereid vir die Ax-3-missie. Wandt, die "reserwe" ruimtevaarder wat minder as 'n jaar gelede deur die Europese Ruimte-agentskap (ESA) gekies is, het genoem dat sy opleiding vinnig gevorder het. Alhoewel hy nog nie die volle ESA-ruimtevaarderopleidingsprogram voltooi het nie, bou hy voort op die sendingopleiding van Axiom Space en voel hy vol vertroue in sy vermoëns.

Ten slotte, Axiom Space het die opleidingsprogram vir sy komende Ax-3-missie verfyn om die bemanning se gereedheid te verseker en hul bedrywighede op die ISS te optimaliseer. Deur op tydbestuur te fokus en die bemanning se militêre vlieënieragtergronde te benut, is Axiom Space gereed vir nog 'n suksesvolle private ruimtevaardersending na die ISS.

