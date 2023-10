Axiom Space verfyn opleiding vir private ruimtevaardersendings na ISS

Axiom Space berei voor vir sy derde private ruimtevaardersending, Ax-3, wat geskeduleer is om in Januarie 2022 op 'n SpaceX Crew Dragon-ruimtetuig na die Internasionale Ruimtestasie (ISS) te lanseer. Die sending sal gelei word deur die voormalige NASA-ruimtevaarder Michael López-Alegría, by wie drie klante aangesluit sal word: Walter Villadei van Italië, Alper Gezeravcı van Turkye en Marcus Wandt van Swede.

Tydens 'n inligtingsessie oor die missie het López-Alegría en sy bemanningslede die verfynde opleiding bespreek wat vir Ax-3 geïmplementeer is. Met die lesse wat geleer is uit die maatskappy se vorige missies, insluitend Ax-1, het López-Alegría die optimalisering van opleiding beklemtoon. Ax-1-opleiding het aktiwiteite ingesluit wat nie relevant was vir die missie nie en nie op tydsbestuur gefokus het terwyl hy op die ISS was nie. Vir Ax-3 beplan López-Alegría om sy skedule van eksperimente te verminder om meer tyd te hê om sy bemanningslede by te staan ​​en hul afhanklikheid van die professionele ruimtevaarders aan boord van die ISS te verminder.

Die opleiding wat SpaceX vir Crew Dragon verskaf, het ook meer doeltreffend geword. López-Alegría het vertroue uitgespreek dat hulle die "perfekte antwoord" nader in terme van opleiding vir die sending. Verder het die bemanning se agtergronde as militêre vlieëniers bygedra tot hul paraatheid. Gezeravcı en Villadei is aktiewe lede van hul onderskeie lugmagte, wat waardevolle opleiding en ervaring na die sending bring.

Terwyl Villadei die bykomende ervaring het om ruimte toe te vlieg op Virgin Galactic se suborbitale vlug, ag hy dit nie streng nodig vir 'n ISS-sending nie. Hy het egter gevind dat dit 'n nuttige aanvanklike toetsvlug was wat gehelp het om vaardighede en benaderings te verfyn.

Wandt, wat deur 'n ooreenkoms vlieg waarby Swede se ruimte-agentskap en die Europese Ruimte-agentskap (ESA) betrokke is, het opleiding ondergaan wat voortbou op sy vorige ervaring en sal die volledige ESA-ruimtevaarder-opleidingsprogram voltooi.

Die deurlopende opleiding, ondersteun deur vroeëre ondervinding in militêre vliegtuie, het die bemanning goed voorberei en verseker hul gereedheid vir die komende Ax-3-sending.

