'n Sweedse ruimtevaarder berei voor om 'n spelveranderende ruimtevlug aan te pak

’n Sweedse ruimtevaarder van die Europese Ruimte-agentskap (ESA) maak gereed vir ’n buitengewone ruimtereis wat aansienlike vordering in ruimteverkenning sal merk. Marcus Wandt, 'n luitenant-kolonel in die Sweedse lugmag, is gekies vir die Ax-3-vlug, 'n twee weke lange besoek aan die Internasionale Ruimtestasie (ISS). Die sending, geskeduleer vir nie vroeër as Januarie 2024 nie, word georganiseer deur Houston-gebaseerde Axiom Space.

Die Ax-3-vlug sal vanaf NASA se Kennedy-ruimtesentrum in Florida gelanseer word, met behulp van SpaceX se Crew Dragon-ruimtetuig en Falcon 9-vuurpyl. Wandt, saam met drie ander bemanningslede, insluitend die voormalige NASA-ruimtevaarder Michael López-Alegría, sal deelneem aan wat as 'n geheel-Europese vlug gereken word. Hierdie onderneming sal López-Alegría se sesde ruimtesending wees, die tweede vir die Italiaanse Lugmag Kol. Walter Villadei, en die eerste ruimtevlug vir Wandt en Alper Gezeravcı, Turkye se eerste burger in die ruimte.

As deel van die nuwe kategorie "projekruimtevaarders" wat deur die ESA geskep is, dui Wandt se keuse op 'n verskuiwing in die agentskap se benadering tot ruimteverkenning. Projek-ruimtevaarders is individue wat ruimtevaarderkeuse geslaag het, maar nie deur ESA gewerf is totdat 'n spesifieke vluggeleentheid voorgekom het nie. Wandt se insluiting by hierdie groep weerspieël ESA se verkenning van alternatiewe maniere om toegang tot ruimte te verkry deur middel van korttermyn kommersiële vlugte.

Voorbereidings vir die Ax-3-sending was nie sonder uitdagings nie. Wandt getuig egter van die sterk kameraadskap onder die bemanningslede en hul vermoë om saam struikelblokke te oorkom. Die opleidingsproses, hoewel uniek as gevolg van die nabyheid aan die bekendstellingsdatum, maak voorsiening vir interaktiewe besprekings en probleemoplossingsessies.

Deur aan die Ax-3-vlug deel te neem, hoop Wandt om by te dra tot die uitbreiding van menslike teenwoordigheid in die ruimte en om die grense van kennis te verskuif. Die finansiering vir sy missie behels ondersteuning van verskeie vennote, insluitend die Sweedse Ruimte-agentskap, die Sweedse Space Corp., die Sweedse Weermag, en maatskappye soos Saab en FAM.

Marcus Wandt se betrokkenheid by die Ax-3-sending verteenwoordig nie net 'n belangrike mylpaal vir Sweedse ruimteverkenning nie, maar onderstreep ook die breër neiging van ontwikkelende benaderings tot ruimtereise en navorsing. Hierdie baanbrekende reis sal nie net ons begrip van die heelal verbeter nie, maar ook toekomstige generasies inspireer om groot te droom en selfs verder in die onbekende te waag.

vrae

1. Wat is die Ax-3-vlug?

Die Ax-3-vlug is 'n sending wat deur Axiom Space georganiseer is wat daarop gemik is om 'n bemanning van ruimtevaarders na die Internasionale Ruimtestasie (ISS) te stuur met behulp van SpaceX se Crew Dragon-ruimtetuig en Falcon 9-vuurpyl.

2. Wie is Marcus Wandt?

Marcus Wandt is 'n Sweedse ruimtevaarder en luitenant-kolonel in die Sweedse lugmag. Hy is deel van die nuwe kategorie "projekruimtevaarders" wat deur die Europese Ruimte-agentskap (ESA) geskep is om alternatiewe maniere te ondersoek om toegang tot die ruimte te verkry.

3. Wie is nog op die Ax-3-sending?

Die Ax-3-sending sluit in die voormalige NASA-ruimtevaarder Michael López-Alegría, Italiaanse lugmagkolonel Walter Villadei, en Alper Gezeravcı, Turkye se eerste burger in die ruimte.

4. Wat is die uitdagings wat tydens opleiding vir die Ax-3-sending in die gesig gestaar word?

Die opleiding vir die Ax-3-sending het unieke uitdagings gebied as gevolg van die korter tydraamwerk voor die bekendstelling. Die bemanningslede het egter hierdie uitdagings oorkom deur samewerkende probleemoplossingsessies.

5. Hoe word die finansiering vir Marcus Wandt se missie verseker?

Die finansiering vir Marcus Wandt se missie behels ondersteuning van verskeie vennote, insluitend die Sweedse Ruimte-agentskap, die Sweedse Space Corp., die Sweedse Weermag, sowel as maatskappye soos Saab en FAM.