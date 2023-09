NASA voltooi Vital Space Environment-toetse vir AWE-projek

NASA se AWE-projek het belangrike toetse in die ruimte-omgewing suksesvol voltooi, wat die weg gebaan het vir die lansering daarvan na die Internasionale Ruimtestasie (ISS) in November. Die Atmosferiese Golwe-eksperiment (AWE) het ten doel om atmosferiese swaartekraggolwe en hul impak op satellietkommunikasie te bestudeer, wat waardevolle insigte verskaf oor die verbande tussen aardse weer en ruimte.

Om die instrument se voortbestaan ​​en optimale werkverrigting in die ruimte te verseker, het die AWE streng omgewingstoetse ondergaan. Dit het elektromagnetiese interferensie en verenigbaarheid (EMI/EMC) toetse, geraasbronblootstelling, robuustheid en betroubaarheidstoetse, vibrasie- en sterktevalideringstoetse, termiese vakuumtoetsing en instrumentkalibrasie ingesluit. Die doel van hierdie toetse was om te verseker dat die AWE die strawwe toestande van ruimte kan weerstaan ​​en werk soos bedoel.

Atmosferiese swaartekraggolwe is ossillasies binne die aarde se atmosfeer wat gegenereer word deur faktore soos lugvloei oor bergreekse, konveksie in die onderste atmosfeer of versteurings in lugmassas. Hulle is soortgelyk aan die rimpelings wat op die oppervlak van 'n dam gevorm word wanneer 'n klip daarin gegooi word. Deur atmosferiese swaartekraggolwe te bestudeer, hoop wetenskaplikes om 'n beter begrip van hul uitwerking op satellietkommunikasie en ruimteweer te kry, wat uiteindelik meer akkurate voorspellings en beter gebeurlikheidsbeplanning vir sendingbeplanners en satellietoperateurs moontlik maak.

Die AWE-projek, gelei deur Utah State University se Space Dynamics Laboratory (SDL) vir NASA, is ontwerp as 'n hoogs sensitiewe en presiese wetenskap-instrument. Die suksesvolle voltooiing van ruimte-omgewingstoetse bring ons 'n stap nader aan die ontsluiting van die raaisels van atmosferiese swaartekraggolwe en hul impak op ons kommunikasiestelsels. [Bron: NASA]

Definisies:

– atmosferiese swaartekraggolwe: ossillasies binne 'n vloeibare medium, soos die aarde se atmosfeer, wat voortspruit uit die swaartekrag wat probeer om ewewig te herstel.

– elektromagnetiese interferensie/elektromagnetiese verenigbaarheid (EMI/EMC) toetsing: toetse uitgevoer om te verseker dat 'n toestel nie elektromagnetiese seine produseer of uitstuur wat met ander kritieke toerusting kan inmeng nie.

– termiese vakuumtoetsing: 'n toets wat in 'n vakuumkamer uitgevoer word om die werkverrigting en werking van 'n instrument in 'n gesimuleerde vlugomgewing te simuleer.

– instrumentkalibrasie: die proses om die akkuraatheid van 'n meetinstrument aan te pas en te kontroleer.

– Satellietkommunikasie: kommunikasie wat bankwese, navigasie, telefonie, vermaak en ander toepassings moontlik maak wat satelliete as transmissiemiddel gebruik.