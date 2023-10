Verken vulkaniese kraters: ruimtevaarders trein vir toekomstige ruimtemissies

Drie ruimtevaarders van verskillende ruimte-agentskappe het onlangs aan 'n gesimuleerde ekspedisie in Lanzarote, Spanje, deelgeneem om na interessante rotse aan die rand van 'n vulkaniese krater te soek. Die span het bestaan ​​uit NASA-ruimtevaarderkandidaat Jessica Wittner, Takuya Onishi van Japan se ruimte-agentskap JAXA, en ESA-ruimtevaarder Thomas Pesquet.

Die ruimtevaarders het die rand van Caldera Blanca, 'n antieke vulkaan, verken waar hulle monsters versamel en hul bevindings gedokumenteer het. Die vulkaniese oorblyfsels het 'n unieke geleentheid gebied vir die ruimtevaarders om rotse van die Aarde se binneland te bestudeer en hulle voor te berei vir toekomstige sendings na ander planetêre liggame.

Thomas Pesquet het sy opgewondenheid oor die geologie-opleidingskursus uitgespreek en gesê dat die vulkaniese landskap op Lanzarote soos die oppervlak van die Maan of Mars lyk. Die ruimtevaarders het nie ruimtepakke tydens die velduitstappies gedra nie, maar het 'n stel gebruik wat wetenskaplike analise-instrumente bevat het, soos spektrometers en mikroskope wat gekoppel is aan 'n alles-in-een-instrument genaamd die Electronic Field Book.

Gedurende die opleiding het die bemanningslede van rolle verander, wat hulle in staat gestel het om ervaring op te doen in verskeie aspekte van ruimteverkenning. Die ESA Elektroniese Veldboek, toegerus met 'n mikroskoop, het 'n deurslaggewende rol gespeel in die dokumentasie en waarneming van die monsters wat tydens die gesimuleerde ekspedisie versamel is.

Hierdie opleidingsoefening in Lanzarote is deel van die ESA PANGEA-kursus, wat op geologie fokus en ruimtevaarders voorberei vir toekomstige missies buite die Aarde. Die kursus poog om 'n meeslepende en realistiese ervaring te bied wat die uitdagings en toestande simuleer wat ruimtevaarders in ruimteverkenning kan teëkom.

Oor die algemeen het hierdie gesimuleerde ekspedisie in Lanzarote die ruimtevaarders toegelaat om hul vaardighede in monsterversameling, ontleding en dokumentasie te oefen. Die ervaring wat opgedoen is, sal bydra tot hul gereedheid vir toekomstige ruimtesendings en ons begrip van die geologiese kenmerke van ander planetêre liggame bevorder.

Bronne:

– ESA (Europese Ruimte-agentskap)

– NASA (Nasionale Lugvaart- en Ruimte-administrasie)

– JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency)