Wetenskaplikes maak vordering met die ontrafeling van die raaisel van donker materie

Wetenskaplikes van die Universiteit van Adelaide en ander instellings het aansienlike vordering gemaak met die begrip van die aard van donker materie, wat verantwoordelik is vir 84% van die materie in die heelal. Alhoewel die gravitasie-effekte van donker materie welbekend is, het die ware aard daarvan 'n raaisel gebly.

Onder leiding van professor Anthony Thomas, het kenners die konsep van die "donker foton" as 'n potensiële skakel tussen donker materie en gewone materie ondersoek. Hierdie hipotetiese deeltjie deel ooreenkomste met die foton van elektromagnetisme en hou die potensiaal in om insigte in die aard van donker materie te verskaf.

In 'n onlangse studie het die navorsers die potensiële impak van 'n donker foton op eksperimentele resultate wat van diep onelastiese verstrooiingsprosesse verkry is, ondersoek. Deur die neweprodukte van hoë-energie deeltjie botsings te ontleed, het hulle waardevolle insigte in die subatomiese gebied en die natuurwette verkry.

Die span het die moderne Jefferson Lab Angular Momentum (JAM) globale ontledingsraamwerk vir partonverspreidingsfunksie gebruik en die onderliggende teorie aangepas om voorsiening te maak vir die bestaan ​​van 'n donker foton. Hul werk het dwingende bewyse opgelewer ten gunste van die donkerfotonhipotese, wat die betekenisvlak van 6.5 sigma oortref het.

Hierdie belangrike mylpaal dui op die potensiële ontdekking van 'n nuwe deeltjie. Die bevindings dra by tot ons begrip van donker materie en bring ons nader aan die ontrafeling van die raaisel wat fisici al jare lank verwar het.

Verdere navorsing en eksperimentering sal deurslaggewend wees om die bestaan ​​van die donker foton en sy rol in die verstaan ​​van donker materie te bevestig. Die soeke na kennis oor hierdie ontwykende stowwe is 'n gesamentlike poging wat wetenskaplikes van regoor die wêreld betrek.

Bronne:

– Professor Anthony Thomas, ouer professor in fisika aan die Universiteit van Adelaide.