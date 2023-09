Wetenskaplikes ontdek die grootste versteende valdeurspinnekop in Australië

Wetenskaplikes in Australië het onlangs 'n beduidende ontdekking gemaak deur die gefossileerde oorblyfsels van die grootste valhekspinnekop wat tot nog toe in die land gevind is, te ontbloot. Onder leiding van paleontoloog Matthew McCurry, het 'n span wetenskaplikes van die Universiteit van Nieu-Suid-Wallis en die Australiese Museumnavorsingsinstituut die spinnekopfossiel naby Gulgong, Nieu-Suid-Wallis, gevind. Die ontdekking werp lig op die evolusionêre geskiedenis van spinnekoppe en verskaf waardevolle insigte oor hul uitsterwing.

Die fossiel, genaamd Megamonodontium mccluskyi na Simon McClusky wat dit ontdek het, is na raming tussen 11 en 16 miljoen jaar oud. Dit meet net minder as 'n duim, wat groter is as die meeste valdeurspinnekoppe. Die spinnekop behoort aan die Barychelidae-familie en is die eerste van sy soort wat wêreldwyd gevind word.

Volgens McCurry bewoon die naaste lewende familielid van die gefossileerde spinnekop nat woude wat wissel van Singapoer tot Papoea-Nieu-Guinee. Dit dui daarop dat die groep spinnekoppe eens in soortgelyke omgewings op die vasteland van Australië bestaan ​​het, maar uitgesterf het namate die vasteland meer dor geword het.

Die gefossileerde spinnekop het haaragtige strukture op sy aanhangsels, wat hom help om chemikalieë en vibrasies te voel. Hierdie strukture dien as 'n verdedigingsmeganisme teen aanvallers en help met kommunikasie deur klanke, volgens professor Michael Frese van die Universiteit van Canberra.

In vergelyking met ander spinnekopfossiele, is hierdie ontdekking die tweede grootste ter wêreld, net millimeter minder as die voorheen ontdekte Mongolarachne jurassica in hedendaagse China.

Die bevinding van die Megamonodontium mccluskyi-fossiel vul 'n deurslaggewende leemte in wetenskaplikes se begrip van die evolusionêre geskiedenis en uitwissing van spinnekoppe in Australië. Dit sal voortgaan om deur navorsers by die Australiese Museum bestudeer te word om meer inligting oor hierdie antieke spesie te ontbloot.

Bronne:

– Universiteit van Nieu-Suid-Wallis

– Australiese museumnavorsingsinstituut

– Queensland Museum

– Arizona-Sonora-woestynmuseum