Nuwe studie stel voor die grootste asteroïde-impakstruktuur lê onder Suider-Nieu-Suid-Wallis

Wetenskaplikes het onlangs ontdek wat moontlik die grootste asteroïde-impakstruktuur op aarde is, begrawe onder die Murray-kom in Suid-Nieu-Suid-Wallis, Australië. Alhoewel dit nog bevestig moet word, is hierdie vermoedelike impakkrater na raming sowat 520 km in deursnee, wat dit byna drie keer groter maak as die Vredefort-impakstruktuur in Suid-Afrika, wat tans as die grootste beskou word.

Die navorsers van die Universiteit van Nieu-Suid-Wallis glo dat die Deniliquin-struktuur, soos dit genoem is, ongeveer 420 miljoen jaar gelede deur 'n massiewe asteroïde-impak gevorm kon word. As hul hipotese waar blyk, sal dit die rekordboeke herskryf, en selfs die berugte Chicxulub-krater in Mexiko oortref, wat bekend is vir die beëindiging van die heerskappy van die dinosourusse, wat ongeveer 150 km in breedte strek.

Asteroïde impakstrukture kan uitdagend wees om te identifiseer, aangesien hulle dikwels onder lae sediment versteek bly of as gevolg van erosie verduister word. Wetenskaplikes het egter onlangs nuwe metodes ontdek om hierdie strukture op te spoor deur magnetiese patrone te ontleed. Die Deniliquin-struktuur is op grond van hierdie patrone opgemerk, wat sterk bewyse van die bestaan ​​daarvan lewer.

Verder is dit bekend dat asteroïde-impakte saamval met beduidende massa-uitsterwingsgebeure deur die geskiedenis heen, soos die een wat die dinosourusse uitgewis het. Hierdie jongste ontdekking dui daarop dat die aarde en ander planete in ons sonnestelsel tot ongeveer 3.2 miljard jaar gelede aan 'n groter aantal impakte onderwerp is. Tans is daar 38 bevestigde en 43 potensiële impakstrukture op Aarde, wat wissel van klein kraters tot groot begrawe strukture.

Terwyl die navorsers hul ondersoek voortsit, moet nog gesien word of die Deniliquin-struktuur amptelik erken sal word as die grootste asteroïde-impakstruktuur op aarde. Om hierdie kolossale krater uit te grawe en te bestudeer, kan waardevolle insigte in ons planeet se geskiedenis en die rol van kosmiese impakte in die vorming van sy geologiese en biologiese evolusie verskaf.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is die Deniliquin-struktuur?

Die Deniliquin-struktuur is 'n vermoedelike asteroïde-impakkrater wat onder die Murray-kom in Suid-Nieu-Suid-Wallis, Australië, geleë is. As dit bevestig word, sal dit die grootste bekende asteroïde-impakstruktuur op aarde word.

2. Hoe groot is die Deniliquin-struktuur in vergelyking met ander impakkraters?

Die Deniliquin-struktuur is na raming sowat 520 km in deursnee, wat dit byna drie keer groter maak as die huidige grootste bekende impakstruktuur, die Vredefort-impakstruktuur in Suid-Afrika.

3. Hoe oud is die Deniliquin-struktuur?

Wetenskaplikes glo dat die Deniliquin-struktuur ongeveer 420 miljoen jaar gelede deur 'n asteroïde-impak gevorm is.

4. Hoe word asteroïde impakstrukture opgespoor?

Asteroïde impakstrukture kan uitdagend wees om te identifiseer, maar kan deur verskeie metodes opgespoor word, insluitend die ontleding van magnetiese patrone op die Aarde se oppervlak.

5. Wat is die betekenis van asteroïde impakstrukture?

Asteroïde impakstrukture bied waardevolle insigte in die geologiese en biologiese geskiedenis van ons planeet. Hulle word dikwels geassosieer met massa-uitsterwingsgebeure en het 'n beduidende rol gespeel in die vorming van die aarde se evolusie.