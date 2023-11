Funeral Home loods as in die ruimte, maak hemelse herinnering vir almal toeganklik

'n Adelaide-begrafnishuis bring 'n rewolusie in die manier waarop ons ons geliefdes onthou deur 'n unieke geleentheid te bied om hul as die ruimte in te stuur. In 'n ongekende landwye eerste het Alfred James Funeral Home saamgespan met die Nieu-Seelandse maatskappy Stardust Me om hierdie buitengewone diens te lewer.

In plaas daarvan om tot aardse rusplekke beperk te wees, sal 'n gram as nou in 'n titaniumhouer geplaas word en in 'n wentelbaan gestuur word op 'n Space X Falcon 9 Rocket wat deur Elon Musk besit word. Terwyl die vuurpyl vir 'n merkwaardige tien jaar wentel, sal die houer uiteindelik weer die atmosfeer binnegaan en soos 'n briljante ster opvlam. Hierdie hemelse afskeid verskaf 'n ewige rusplek wat eens net beskikbaar was vir die welgesteldes en beroemdes.

"Ons wou die dood herdefinieer as nie net 'n einde nie, maar ook 'n viering van die lewendige herinneringe wat ons dierbaar is," het Stu Potter van Stardust Me opgemerk. Hierdie baanbrekende konsep daag die idee van finaliteit wat met die dood verband hou, uit, en nooi ons uit om ons geliefdes op 'n werklik merkwaardige manier te herdenk.

Om die ervaring nog meer persoonlik te maak, het Stardust Me 'n toegewyde toepassing ontwikkel wat familielede toelaat om hul geliefde se wentelbaan regdeur die hemelreis na te spoor. Vir 'n koste effens hoër as 'n tradisionele begrafnis, net meer as $3000, kan individue nou deelneem aan 'n anderwêreldse herdenking wat 'n diepgaande gevoel van verbintenis met die heelal bied.

Die innovasie en toeganklikheid van hierdie diens het gesinne bekoor wat gretig is om hemelse herinnering te verken. Trouens, een Adelaide-gesin het reeds besluit om hul geliefde se as te loods in die komende sending wat vir Maart geskeduleer is. Hulle entoesiasme is tasbaar, aangesien hulle 'n gratis teken van Stardust Me ontvang het, wat hierdie hemelse afskeid des te meer spesiaal maak.

Met hierdie baanbrekende diens hervorm Alfred James Funeral Home en Stardust Me die manier waarop ons die nagedagtenis van ons afgestorwe geliefdes waarneem en eer. Deur wetenskap en emosie saam te voeg, maak hulle 'n hemelse grens oop wat 'n vars en inspirerende perspektief op die reis verby die lewe bied.

vrae:

V: Hoe werk die as-na-ruimte-diens?

A: Die as word in 'n titaniumhouer geplaas en in 'n wentelbaan gestuur op 'n Space X Falcon 9 Rocket wat deur Elon Musk besit word. Na tien jaar se wentelbaan, gaan die houer weer die atmosfeer binne, opvlam soos 'n ster.

V: Kan familielede die wentelbaan van hul geliefde se as volg?

A: Ja, Stardust Me het 'n toepassing ontwikkel wat familielede toelaat om die wentelbaan van hul geliefde se as regdeur die hemelreis te volg.

V: Hoeveel kos die as-na-ruimte-diens?

A: Die koste van hierdie diens is net meer as $3000, wat vergelykbaar is met 'n tradisionele begrafnis.

V: Is hierdie diens slegs beskikbaar vir die rykes en beroemdes?

A: Nee, hierdie diens het ten doel om hemelse herinnering toeganklik te maak vir alle individue, en bied 'n buitengewone en ewige huldeblyk aan hul geliefdes.