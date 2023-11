Verstrengelde ligte: boeiende Auroras soos gesien vanuit die ruimte

NASA het onlangs sosialemediagebruikers verheug met 'n asemrowende beeld van 'n aurora wat van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) geneem is. Die foto wys nie net die betowerende natuurverskynsel nie, maar vang ook die aarde se oppervlak anderkant 'n sluier van wolke vas.

Auroras, ook bekend as die noordelike of suidelike ligte, is ontsagwekkende linte van lig wat die lug van die poolstreke pryk. Hierdie boeiende uitstallings is die gevolg van magnetiese storms wat veroorsaak word deur sonaktiwiteit, soos sonvlamme of koronale massa-uitstoot. Gelaaide deeltjies van hierdie gebeurtenisse word deur die sonwind gedra en is in wisselwerking met die aarde se atmosfeer, wat die skitterende ligvertonings produseer.

Die beeld wat deur NASA gedeel is, beeld 'n aurora uit wat in die Aarde se atmosfeer dans terwyl die ISS bo Utah gestyg het gedurende die wentelbaan. In die prentjie kan die aarde se oppervlak onder die groen waas van die aurora gesien word, met verspreide ligte wat die landskap deur 'n laag wolke stippel. Die regterkantste hoek van die beeld neem ook gedeeltes van die ruimtestasie vas, wat kykers herinner aan die uitkykpunt vanwaar hierdie asemrowende uitsig vasgevang is.

Netizens het hul ontsag uitgespreek oor NASA se Instagram-plasing, wat meer as 190,000 XNUMX laaiks en talle opmerkings gekry het. Gebruikers het hulle verwonder aan die skoonheid van ons tuisplaneet en die betowerende uitsig oor die noordelike ligte soos vanuit die ruimte gesien.

Vrae:

V: Wat veroorsaak auroras?

A: Auroras word veroorsaak deur magnetiese storms wat veroorsaak word deur sonaktiwiteit, soos sonvlamme of koronale massa-uitstoot. Energiek gelaaide deeltjies van hierdie gebeurtenisse werk in wisselwerking met die aarde se atmosfeer, wat die meesleurende ligvertonings produseer.

V: Wat is die noordelike en suidelike ligte?

A: Die noordelike en suidelike ligte, ook bekend as auroras, is briljante linte van lig wat die poolstreke van die Aarde pryk. Hulle word veroorsaak deur die interaksie van gelaaide deeltjies van sonaktiwiteit met die atmosfeer.

V: Wat is die Internasionale Ruimtestasie (ISS)?

A: Die Internasionale Ruimtestasie (ISS) is 'n bewoonbare ruimtestasie in 'n lae Aarde-baan waar ruimtevaarders van verskeie lande wetenskaplike navorsing en tegnologiese eksperimente doen.

Bron: NASA Instagram-plasing - [URL van domein sonder spesifieke subbladsy]