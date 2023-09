Neurowetenskaplikes bots oor geïntegreerde inligtingsteorie

Neurowetenskaplikes is besig met 'n hewige debat oor die geldigheid en implikasies van Geïntegreerde Inligtingsteorie (IIT). Meer as 100 vooraanstaande neurowetenskaplikes het onlangs 'n brief onderteken wat IIT as "pseudowetenskap" veroordeel, met verwysing na die panpsigistiese oorsprong en implikasies daarvan dat bewussyn wydverspreid oor die heelal is. Hierdie aspek is egter nie in 'n skrywe deur Nature genoem nie.

IIT, ontwikkel deur die neurowetenskaplike Giulio Tononi, stel voor dat bewussyn ontstaan ​​in enige stelsel waar komponente inligting op 'n wiskundig gedefinieerde manier uitruil. Ten spyte daarvan dat hy deur die neurowetenskaplike Christof Koch en filosoof David Chalmers voorgestaan ​​word, beskou wetenskapskrywer John Horgan IIT, saam met alle algemene teorieë oor bewussyn, as pseudowetenskap. Horgan voer aan dat selfs fisika, wat as die strengste dissipline beskou word, deurspek is met pseudowetenskap, en noem inflasieteorie, multiverseteorie en snaarteorie as voorbeelde.

Interessant genoeg verbind Horgan die debat oor bewussyn met die omstrede kwessie van aborsie. Hy beklemtoon dat hoe meer sensitiwiteit aan entiteite soos weekoue menslike embrio's toegeskryf word, hoe meer regte moet hulle toegeken word. Die ondertekenaars van die brief deel hierdie kommer en beklemtoon die noodsaaklikheid om die publiek teen wetenskaplike verkeerde inligting te beskerm. Dit strook met Horgan se siening dat wetenskapjoernaliste ook 'n plig het om 'n regverdige en eerlike perspektief te verskaf.

Neurowetenskaplike Erik Hoel, 'n noue medewerker van Tononi, ondersteun IIT en daag die beskuldiging van pseudowetenskap uit. Hoel waarsku dat binnegevegte en oormatige kritiek die veld van bewussynsnavorsing kan benadeel, wat moontlik tot nog 'n "bewussynswinter" kan lei en vordering kan belemmer. Hy wek kommer oor die misbruik van die term "wetenskaplike verkeerde inligting", en vergelyk dit met die verpolitisering van onderwerpe soos die laboratoriumlek-teorie van Covid.

Deur panpsigisme aan te spreek, verduidelik Hoel dat IIT nie glo dat bewussyn alomteenwoordig soos konfyt oor die heelal versprei word nie. Dit dui daarop dat bewussyn beperk is tot interaktiewe meganismes met die hoogste graad van geïntegreerde inligting, soos die brein. Die ondertekenaars van die brief laat egter twyfel of IIT se gevolgtrekkings oor vroeë-stadium-fetusse wat bewussyn het, as wetenskaplike verkeerde inligting beskou moet word weens politieke oorwegings.

Die debat rondom IIT openbaar 'n kloof onder neurowetenskaplikes, met teenstrydige sienings oor die wetenskaplike geldigheid daarvan en die implikasies wat dit inhou vir verskeie etiese en politieke kwessies. Terwyl die kritici panpsigisme veroordeel as 'n bedreiging vir maklike toegang tot aborsie, argumenteer ondersteuners teen die afdanking daarvan as pseudowetenskap. Soos die bespreking ontvou, word dit duidelik dat die ware teëstanders nie eksterne kragte is nie, maar die wetenskaplikes self.