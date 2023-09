Gebruik atoomhorlosies om donker materie op te spoor

By

Wetenskaplikes van die Universiteit van Sussex en die National Physical Laboratory in die Verenigde Koninkryk het 'n nuwe manier voorgestel om sekere laemassa-deeltjies op te spoor wat deel kan wees van die ontwykende donker materie. Dit is bekend dat donker materie, hoewel dit nie direk waargeneem word nie, effekte op die heelal het wat nie deur ons huidige modelle van fisika verklaar kan word nie.

Die navorsers stel voor dat atoomhorlosies, wat bekend is vir hul ongekende akkuraatheid in tydmeting, gebruik kan word om hierdie deeltjies op te spoor. Atoomhorlosies meet die klein ossillasies van atome terwyl hulle tussen energietoestande oorgaan. Enige ontwrigting wat veroorsaak word deur 'n ultra-ligte donker materiedeeltjie wat met gereelde materiedeeltjies in wisselwerking tree, kan moontlik deur hierdie horlosies opgespoor word.

Die studie het eers teoretiese modelle voorgestel om variasies in atoomkloktydberekeninge te meet. Om hul benadering te bekragtig, het die navorsers toe lesings van bestaande atoomhorlosies geneem. Die volgende stap sou wees om 'n eksperiment op te stel waar twee atoomhorlosies vergelyk kan word, met een wat meer vatbaar is vir variasies in fundamentele konstantes.

In hierdie spesifieke studie is twee fundamentele konstantes ondersoek: die fynstruktuurkonstante en die elektron-tot-proton massaverhouding. Albei hierdie konstantes kan ontwrig word deur interaksies met sekere ultraligte deeltjies, soos die hipotetiese aksion, wat volgens teorie verantwoordelik is vir donker materie se effekte. Deur die omvang van hierdie ontwrigtings te meet, kan die teenwoordigheid van die deeltjies moontlik aangedui word.

Atoomhorlosies het verreikende toepassings buite tydmeting. Hulle is gebruik om gravitasierooiverskuiwing te bestudeer, kwantumfisika te verken en maniere te ondersoek om kwantuminligting oor te dra en te stoor. Nou, met die moontlikheid om atoomhorlosies as donker materie detektors te gebruik, kan hierdie instrumente 'n nuwe gebied van navorsing oopmaak.

Die navorsers beklemtoon dat hul bevindinge nie op voorafbestaande teorieë staatmaak nie, en die modelle wat hulle ontwikkel het, het die buigsaamheid om op ander onverklaarde verskynsels toegepas te word. Die studie, wat in die New Journal of Physics gepubliseer is, bied 'n belowende manier om die enigmatiese donker materie waar te neem en te verstaan.

Definisies:

– Atoomhorlosies: Instrumente wat tyd meet deur die ossillasies van atome te gebruik terwyl hulle tussen energietoestande beweeg, bekend vir hul uitsonderlike akkuraatheid.

– Donker materie: ’n Geheimsinnige vorm van materie wat nie lig uitstraal, absorbeer of weerkaats nie, en waarvan die bestaan ​​afgelei word uit die gravitasie-effekte daarvan op sigbare materie.

– Fundamentele konstantes: Waardes wat die wette van die Heelal beskryf, soos die fynstruktuurkonstante en die elektron-tot-protonmassaverhouding.

– Aksie: 'n Hipotetiese deeltjie wat 'n potensiële kandidaat vir donker materie is.

Bronne:

- Universiteit van Sussex

– Nasionale Fisiese Laboratorium

– Nuwe Tydskrif vir Fisika