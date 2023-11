Asteroïde-opsporing: NASA se PDCO op die uitkyk vir naby-benaderings

NASA se Verdedigingskoördineringskantoor (PDCO) gaan voort met sy ywerige monitering van Naby-Aarde-voorwerpe (NEO's), met die onlangse vrystelling van inligting oor 'n verbygaande asteroïde. Op 21 November sal Asteroïde 2023 VW5 na verwagting binne 1.7 miljoen kilometer van die aarde af kom. Alhoewel dit nie as 'n potensieel gevaarlike asteroïde geklassifiseer is nie, sal hierdie ruimterots 'n noue ontmoeting bied.

Asteroïde 2023 VW5, 'n lid van die Aten-groep asteroïdes, deel eienskappe met Aardekruisende Near-Earth Asteroids (NEA's) met semi-hoofasse kleiner as die Aarde s'n. Vernoem na die eerste van sy soort, asteroïde 2062 Aten, is hierdie NEA's aanvanklik deur die Amerikaanse sterrekundige Eleanor Helin in 1976 by die Palomar-sterrewag geïdentifiseer.

Met 'n breedte van ongeveer 89 voet, is Asteroid 2023 VW5 in grootte vergelykbaar met 'n vliegtuig. Terwyl sy afmetings dié van die Chelyabinsk-asteroïde oorskry, wat in 2013 verwoesting in Rusland veroorsaak het, hou hierdie naderende ruimterots geen bedreiging vir die mensdom in weens sy relatief klein grootte nie.

Dit is verbasend genoeg nie die eerste keer dat Asteroid 2023 VW5 naby die aarde kom nie. Opgetekende geskiedenis toon dat die asteroïde op 4 September 1901 ons planeet op 'n afstand van 69 miljoen kilometer verbygesteek het. Na sy deurgang op 21 November 2021, sal die volgende naby nadering op 26 Augustus 2026 plaasvind, op 'n afstand van 36 miljoen kilometer.

Sterrekundiges en navorsers gebruik verskeie tegnieke, insluitend die gebruik van algoritmes, om asteroïdes op te spoor en op te spoor. Wetenskaplikes van die Universiteit van Washington het 'n studie gepubliseer wat die ontdekking van 'n potensieel gevaarlike asteroïde aan die lig gebring het deur 'n algoritme genaamd HelioLinc3D te gebruik. Tydens die algoritme se toetsing in Hawaii, het dit Asteroïde 2022 SF289 opgespoor, 'n kolossale ruimterots wat byna 600 voet in breedte meet. Ten spyte van sy grootte hou hierdie asteroïde geen onmiddellike gevaar vir die Aarde in nie.

Die HelioLinc3D-algoritme maak staat op Rubin se omvattende datastel om asteroïdes te identifiseer en te monitor. Deur hierdie gevorderde tegnieke kan wetenskaplikes voortgaan om ons begrip en paraatheid vir potensiële hemelse bedreigings te verbeter.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is 'n Naby-Aarde Voorwerp (NEO)?

A: ’n Naby-aarde-voorwerp (NEO) is enige asteroïde of komeet wat binne 1.3 astronomiese eenhede (ongeveer 195 miljoen kilometer) van die aarde af kom.

V: Wat is 'n potensieel gevaarlike asteroïde?

A: 'n Potensieel Gevaarlike Asteroïde (PDA) is 'n asteroïde wat 'n bedreiging vir die Aarde kan inhou weens sy grootte en nabyheid.

V: Hoe word asteroïdes opgespoor?

A: Sterrekundiges gebruik verskeie metodes om asteroïdes op te spoor, insluitend grondgebaseerde teleskope, ruimtegebaseerde sterrewagte en algoritmes wat data ontleed om hul bane te identifiseer en te voorspel.

V: Wat is die betekenis van die Aten-groep asteroïdes?

A: Die Aten-groep asteroïdes is 'n kategorie aardkruisende Naby-Aarde Asteroïdes (NEA's) met wentelbane kleiner as die Aarde s'n. Hulle is vernoem na die eerste ontdekte asteroïde van hierdie soort, 2062 Aten.

V: Hoe help algoritmes met die opsporing van asteroïdes?

A: Algoritmes, soos HelioLinc3D, gebruik groot datastelle om asteroïdes te identifiseer en op te spoor. Deur patrone en trajekte te ontleed, help hierdie algoritmes wetenskaplikes in hul voortdurende pogings om potensiële bedreigings vanuit die ruimte te monitor.