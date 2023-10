Astroscale ontvang $80 miljoen-finansiering van die Japannese ministerie vir ruimte-rommelsending

Astroscale, 'n maatskappy vir die verwydering van ruimterommel, het tot $80 miljoen se befondsing van die Japannese Ministerie van Onderwys, Kultuur, Sport, Wetenskap en Tegnologie (MEXT) verkry vir 'n belangrike missie om ruimterommel te bestry. Die befondsing sal Astroscale in staat stel om 'n op-baan-inspeksie-demonstrasiemissie te ontwikkel wat daarop gemik is om 'n ontbinde satelliet in die ruimte te beeld en te diagnoseer.

Die keuse van Astroscale vir hierdie projek is gemaak deur MEXT se Small and Business Innovation Research-program, met die projek wat geskeduleer is om voort te gaan tot Maart 2028. Die totale waarde van die projek word geskat op ongeveer 12 miljard jen (ongeveer $80 miljoen USD).

Die befondsing sal nie net Astroscale ondersteun in die bevordering van die tegnologie wat nodig is vir komplekse baanwerk nie, maar dit sal ook hul vermoë verbeter om verskeie aktiewe ruimtetuie en groot puinvoorwerpe in die ruimte te inspekteer en te karakteriseer. Astroscale, wat sy hoofkwartier in Japan het met filiale in die Verenigde Koninkryk, die VSA, Frankryk en Israel, is gefokus op die ontwikkeling van innoverende oplossings om die groeiende kwessie van ruimterommel aan te pak.

Ruimterommel het die afgelope paar jaar 'n dringende probleem geword, met duisende ontbinde satelliete, vuurpyle en ander puin wat om die Aarde wentel. Hierdie ruimte-rommel hou aansienlike risiko's in vir operasionele satelliete en bemande ruimtemissies. Astroscale se missie strook met die wêreldwye pogings om hierdie kwessie aan te spreek en 'n volhoubare en veilige ruimte-omgewing vir toekomstige ruimteverkenning te verseker.

Astroscale se kundigheid in die verwydering van ruimterommel en hul samewerking met die Japannese Ministerie van Onderwys, Kultuur, Sport, Wetenskap en Tegnologie sal hulle in staat stel om 'n belangrike rol te speel om die risiko's wat ruimterommel inhou, te versag. Hierdie befondsing is 'n belangrike stap vorentoe in hul pogings om ruimte veiliger en skoner vir almal te maak.

Bronne:

– space.com

- Astroscale webwerf