Nuwe navorsing onthul unieke strukture van lavawêrelde

’n Onlangse studie oor lawawêrelde, eksoplanete met magma-oseane, het lig gewerp op hul unieke strukture en potensiaal om lewensbelangrike elemente te behou. Hierdie massiewe eksoplanete, gekenmerk deur sprankelende lug en golwende vulkaniese see, is anders as enigiets in ons sonnestelsel.

Daar is gevind dat byna 50% van alle rotsagtige eksoplanete wat tot dusver ontdek is, magma op hul oppervlaktes behou. Dit is waarskynlik as gevolg van hul nabyheid aan hul gasheersterre, wat veroorsaak dat hulle in minder as 10 dae wentel. Die uiterste toestande waarmee hierdie planete te kampe het, soos harde weer en uiterste oppervlaktemperature, maak hulle onherbergsaam vir die lewe soos ons dit ken.

In 'n nuwe studie het wetenskaplikes getoon dat hierdie gesmelte oseane 'n beduidende impak op die eienskappe en evolusionêre paaie van warm rotsagtige Super-aarde het. Die saamdrukbare aard van lawa veroorsaak dat lawaryke planete sonder atmosfeer effens digter is as soliede planete van dieselfde grootte. Daarbenewens beïnvloed die teenwoordigheid van magma-oseane die struktuur van die mantels wat 'n planeet se kern omring.

Lava-wêrelde word steeds onderbestudeer, wat dit uitdagend maak om hul fundamentele werking te verstaan. Hulle verskaf egter waardevolle insigte in die evolusie van aardplanete. Die studie se hoofskrywer, Kiersten Boley, beskryf lawawêrelde as “baie vreemde, baie interessante dinge” en beklemtoon die belangrikheid daarvan om die noodsaaklike elemente te verstaan ​​wat eksoplanete uniek maak.

55 Cancri e, 'n eksoplaneet wat 41 ligjaar weg geleë is, is een van die bekendste lawawêrelde. Terwyl daar vulkanies aktiewe voorwerpe in ons sonnestelsel is, is daar geen ware lawaplanete wat wetenskaplikes van naderby kan bestudeer nie. Om die samestelling en evolusie van magma-oseane te ondersoek, kan leidrade verskaf oor die aarde se eie vurige geskiedenis.

Deur gebruik te maak van die eksoplaneet-binnemodelleerdersagteware Exoplex en data van vorige studies, het navorsers evolusionêre scenario's van 'n Aarde-agtige planeet met verskillende oppervlaktemperature gesimuleer. Hul modelle het onthul dat mantels van magma-oseaanplanete drie vorme kan aanneem: heeltemal gesmelt, 'n magma-oseaan op die oppervlak, of 'n gelaagde struktuur met 'n soliede rotslaag in die middel.

Die resultate toon dat die tweede en derde vorm effens meer algemeen voorkom as planete wat heeltemal gesmelt is. Die samestelling van magma-oseane beïnvloed die vermoë van atmosfeervrye eksoplanete om vlugtige elemente vas te vang wat nodig is vir die vorming van vroeë atmosfeer. Dit het implikasies vir die bewoonbaarheid van hierdie planete.

Oor die algemeen bied hierdie nuwe navorsing waardevolle insigte in die unieke strukture en potensiële bewoonbaarheid van lawawêrelde. Toekomstige studies moet fokus op die begrip van die aardse parameters, soos oppervlakswaartekrag, om ons kennis van hierdie geheimsinnige eksoplanete verder te verbeter.

Bronne: The Astrophysical Journal