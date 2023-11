Verken die kompleksiteit van Be Stars: Beyond Binary Systems

’n Onlangse deurbraak deur navorsers aan die Universiteit van Leeds het sterrekundiges se lang gekoesterde oortuigings oor Be-sterre verpletter en nuwe lig op hierdie enigmatiese hemelse voorwerpe gewerp. Be-sterre, bekend vir hul emissielyne en B-spektraaltipes, het wetenskaplikes al meer as 'n eeu bekoor sedert hul ontdekking deur die Italiaanse sterrekundige Angelo Secchi in 1866.

Tradisioneel het sterrekundiges geglo dat Be-sterre oorwegend in binêre stelsels bestaan ​​en in pare oor die heelal dans. Die ontleding van data van die Europese Ruimte-agentskap se Gaia-satelliet het egter dwingende bewyse gelewer wat hierdie heersende idee uitdaag. Dit blyk dat Be-sterre nie net tweelinge is nie, maar eerder driedubbels, met drie hemelliggame wat ingewikkeld met mekaar in wisselwerking is.

Deur die beweging van sterre oor die naghemel oor lang en korter tydperke waar te neem, het navorsers duidelike tekens van kameraadskap opgespoor. As 'n ster langs 'n reguit trajek beweeg, dui dit op die teenwoordigheid van 'n enkele ster. Die teenwoordigheid van veelvuldige sterre lei egter tot 'n waarneembare swaai of selfs 'n spiraalpatroon. Verbasend genoeg het die studie aan die lig gebring dat Be-sterre aanvanklik 'n laer koers van metgeselle vertoon het in vergelyking met hul B-ster-eweknieë, wat verwagtinge weerspreek.

Verdere ondersoek het onthul dat die derde ster gereeld die toneel binnekom, wat die baan van die metgesel beïnvloed en die oordrag van materiaal vergemaklik wat nodig is vir die vorming van die kenmerkende gasvormige skyf wat Be-sterre omhul—'n hemelse skouspel wat aan Saturnus se ringe herinner. Hierdie metgeselle, sodra dit vir ons sigbaar is, word onsigbaar gemaak as gevolg van die "vampier" Be-ster wat hul massa progressief dreineer totdat hulle te verminder word om waargeneem te word.

Die implikasies van hierdie baanbrekende ontdekking strek verder as die ryk van Be-sterre. Van swart gate en neutronsterre tot gravitasiegolfbronne, ons begrip van hierdie kosmiese verskynsels kan diep geraak word. Met die opkoms van gravitasiegolfnavorsing bied hierdie nuutgevonde kennis waardevolle insigte in die sterre wat geboorte gee aan hierdie intrige gravitasieversteurings.

Soos professor René Oudmaijer van die Universiteit se Skool vir Fisika en Sterrekunde opmerk: “Binariteit is noodsaaklik in sterre-evolusie, maar ons beweeg nou verby daardie paradigma. Triples het die nuwe binaries geword.” Hierdie rewolusie in ons begrip van hemelse kameraadskap maak deure oop na 'n meer ingewikkelde en boeiende heelal wat wag om ontrafel te word.

vrae:

V: Wat is Be-sterre?

A: Be-sterre is 'n diverse groep sterre wat gekenmerk word deur hul B-spektraaltipes en die teenwoordigheid van emissielyne in hul spektra. Hulle is nie-superreus B-sterre wat een of meer Balmer-emissielyne vertoon of in die verlede uitgestal het.

V: Hoe is daar tradisioneel gedink dat Be-sterre bestaan?

A: In die verlede het sterrekundiges geglo dat Be-sterre meestal in binêre stelsels bestaan ​​het, met twee sterre wat om mekaar wentel.

V: Wat het die onlangse ontdekking aan die lig gebring?

A: Die onlangse ontdekking het die tradisionele geloof uitgedaag deur bewyse te verskaf dat Be-sterre in drievoudige stelsels voorkom, waar drie hemelliggame met mekaar in wisselwerking is.

V: Hoe beïnvloed hierdie ontdekking ons begrip van ander hemelse voorwerpe?

A: Hierdie ontdekking het beduidende implikasies vir ons begrip van swart gate, neutronsterre en gravitasiegolfbronne, wat insig gee in die sterre wat hul vorming voorafgaan.

V: Hoe word die metgeselle van Be-sterre onsigbaar gemaak?

A: Die "vampier" Be-ster absorbeer geleidelik die massa van sy metgeselsterre, wat veroorsaak dat hulle te klein en dof word om waargeneem te word.