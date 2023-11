Ontdek die wonders van Saturnus, Maan en Jupiter by Astronomy Ireland Event

Sterrekykers en sterrekunde-entoesiaste is in vir 'n bederf, aangesien Sterrekunde Ierland 'n spesiale geleentheid aanbied om die skoonheid van Saturnus, die Maan en Jupiter te vier en te verwonder. Hierdie opwindende gebeurtenis, wat by die hoofkwartier in Dublin gehou word, bied 'n unieke geleentheid om hierdie hemelse wonders van naby te aanskou.

Sterrekunde Ierland het reuse-teleskope opgestel om nie net Saturnus ten toon te stel nie, maar ook sommige van sy 146 mane. Terwyl Saturnus met die blote oog as 'n gemiddelde ster kan voorkom, is die uitsig deur hierdie kragtige teleskope niks minder as buitengewoon nie. Onthul 'n kolossale bol, ongeveer nege keer wyer as die aarde, versier met sy ikoniese stel ringe. Die blote omvang en skoonheid van Saturnus laat kykers in verwondering.

Verder sal deelnemers hulle ook kan verwonder oor die aanskoue van die Maan en Jupiter, wat albei dieselfde lug deel tydens hierdie spesiale geleentheid. Dit is 'n ervaring wat sterrekykers van alle ouderdomme beslis sal boei.

David Moore, die redakteur en stigter van Astronomy Ireland Magazine, het sy opgewondenheid uitgespreek oor die tentoonstelling van die "grootste teleskope in Ierland" tydens die geleentheid. Hierdie teleskope, duisend keer kragtiger as die blote oog, bied 'n meeslepende en asemrowende uitsig oor die planete.

Benewens die visuele fees, beloof die geleentheid om besoekers te lei in die keuse van hul eie teleskope, wat dit die perfekte geleentheid maak vir enigiemand wat 'n Kersgeskenk oorweeg of bloot gretig is om dieper in die wêreld van sterrekyk te delf.

Alle individue, jonk en oud, is welkom om die geleentheid by Sterrekunde Ierland se hoofkwartier in Dublin 11 vanaf 7:XNUMX by te woon. Gesinne word aangemoedig om aan te sluit, en diegene wat belangstel om lede te word, kan meer inligting op die Sterrekunde Ierland-webwerf kry.

Moenie hierdie ongelooflike geleentheid misloop om die kosmos te verken en die wonders van ons sonnestelsel te waardeer nie. Beveilig jou kaartjies nou op die Astronomy Ireland-webwerf, met pryse wat wissel van €5 tot €10.

Algemene vrae

V: Kan ek Saturnus met my blote oog sien?

A: Ja, Saturnus kan met die blote oog gesien word en lyk soos 'n gemiddelde ster. Om egter die grootsheid daarvan ten volle te waardeer, word 'n teleskoop sterk aanbeveel.

V: Wat sal tydens die geleentheid sigbaar wees?

A: Die geleentheid bied 'n kans om Saturnus, sy manjifieke ringe, sommige van sy mane, sowel as die Maan en Jupiter waar te neem.

V: Kan ek 'n teleskoop koop tydens die geleentheid?

A: Alhoewel die geleentheid raad sal gee oor die keuse van 'n teleskoop, sal werklike aankope nie op die perseel beskikbaar wees nie. Die leiding sal egter van onskatbare waarde wees vir diegene wat dit oorweeg om een ​​vir Kersfees te koop.

Bronne:

Sterrekunde Ierland. "Astronomie Ierland Spesiale Gebeurtenis - Vier Saturnus hierdie Julie." Sterrekunde Ierland. [URL]