Verken sterrekunde: verbind met die heelal en vier ons gedeelde elemente

Sterrekunde het mense nog altyd gefassineer, nie net vir sy wetenskaplike wonders nie, maar omdat dit ons verbind met die uitgestrektheid van die heelal. Die elemente waaruit ons liggame bestaan, soos koolstof, suurstof en stikstof, het ontstaan ​​van massiewe sterre wat miljarde jare gelede ontplof het. Hierdie gedeelde verbintenis met die heelal bied 'n rede vir feesviering.

Die Universiteit van Wisconsin-Milwaukee (UWM) het drie geleenthede gereël om sterrekunde regdeur die maand te herdenk en te verken. Op 10 Oktober sal Mae Jemison, die eerste Afro-Amerikaanse vrou in die ruimte, 'n Distinguished Lesing lewer. Op 14 Oktober sal daar 'n gratis kykpartytjie van 'n gedeeltelike sonsverduistering wees. Boonop sal UWM op 21 Oktober die 100ste herdenking van die eerste planetariumprojektor vier.

’n Sonsverduistering vind plaas wanneer die maan tussen die son en die aarde beweeg en ’n skadu op ’n klein gedeelte van die aarde se oppervlak gooi. Hierdie gebeure is skaars en die volgende sigbare een in die Midde-Weste sal in April 2024 plaasvind. Tydens 'n sonsverduistering kan waarnemers gespesialiseerde toerusting gebruik om die son se buitenste atmosfeer, bekend as die korona, te bekyk. Wetenskaplikes is steeds gefassineer deur die korona se hoë temperatuur van tot 2 miljoen grade en is gretig om die bron van sy energie te verstaan.

Planetariums speel 'n deurslaggewende rol om die wonders van die naghemel na stedelike gebiede te bring waar ligbesoedeling sigbaarheid belemmer. Die eerste moderne planetariumprojektor is in 1923 in München, Duitsland, gebou, en in 1930 het die eerste planetarium in die VSA in Chicago geopen. Planetariums het miljarde mense oor die afgelope eeu toegelaat om die geheimenisse van die heelal te verken en te waardeer.

UWM se Manfred Olson Planetarium het 'n ryk geskiedenis om diverse gehore te betrek deur middel van sy kulturele programmering. Met vertonings soos "Under African Skies" en "Asiatiese vieringe" verbind die planetarium sterrekunde met verskillende kulturele aspekte, wat die diversiteit van stersigbaarheid oor streke wys. Alhoewel dit nie digitaal is nie, bied UWM se projektor 'n realistiese en meeslepende naghemel-ervaring. Aangesien die planetarium beplan om sy verouderde projektor te vervang, beoog dit om voort te gaan om interaktiewe en toeganklike regstreekse programmering aan te bied.

Sterrekunde-gebeurtenisse soos dié wat deur UWM georganiseer is, herinner ons aan ons verbintenis met die heelal en die wonders wat dit inhou. Deur die naghemel te verken, kan ons 'n beter begrip kry van ons plek in die kosmos en die gedeelde elemente wat ons almal bind.

