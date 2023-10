Sterrekundiges ondersoek geheimsinnige verdwyning van massiewe ster met behulp van JWST

Sterrekundiges is verward oor die skielike verdwyning van 'n massiewe ster bekend as N6946-BH1. In 2009 het hierdie ster 'n tydperk van verheldering ondergaan en 'n helderheid gelykstaande aan 'n miljoen sonne bereik. In plaas daarvan om soos verwag in 'n supernova te ontplof, het dit egter vervaag en onopspoorbaar deur teleskope geword.

Danksy die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) het sterrekundiges nou nuwe insigte oor die lot van die ster. ’n Onlangse studie het data ontleed wat deur die JWST se NIRCam- en MIRI-instrumente ingesamel is en ’n helder infrarooi bron naby die oorspronklike posisie van die ster ontdek. Dit dui op die teenwoordigheid van 'n stofdop wat tydens sy vinnige opheldering van die ster uitgegooi kon word. Alternatiewelik kan die infrarooi gloed veroorsaak word deur materiaal wat in 'n swart gat val wat gevorm is deur die ineenstorting van die ster.

Interessant genoeg het die studie nie net een oorblyfsel voorwerp geopenbaar nie, maar drie. Vroeëre waarnemings het hierdie bronne saamgevoeg as gevolg van beperkings in resolusie. Hierdie bevinding daag die vorige hipotese uit dat die ster ineengestort het om 'n swart gat te word, wat 'n meer waarskynlike scenario van 'n stersamesmelting aandui. Die oorspronklike sterrestelsel het verhelder namate twee sterre saamgesmelt het, maar uiteindelik vervaag.

Die studie beklemtoon die voortdurende debat oor of massiewe sterre swart gate word deur mislukte supernovas. Terwyl die data die stersamesmeltingsmodel ondersteun, sluit dit nie die mislukte supernova-model uit nie. Dit voeg kompleksiteit by tot ons begrip van supernovas en ster-massa swart gate.

N6946-BH1, geleë in 'n sterrestelsel 22 miljoen ligjaar weg, demonstreer die vermoëns van die JWST om veelvuldige bronne te onderskei. Sterrekundiges hoop dat soortgelyke sterre in die toekoms waargeneem sal word, wat meer data verskaf om te onderskei tussen stersamesmeltings en mislukte supernovas. Hierdie kennis sal bydra tot ons begrip van die finale stadiums van sterre soos hulle moontlik in ster-massa swart gate verander.

Bron: Heelal Vandag

studie: Beasor, ER, Khazov, D., & Smith, N. (2023). JWST onthul 'n lig infrarooi bron by die posisie van die mislukte supernova-kandidaat N6946-BH1. arXiv.