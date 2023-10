Geniet die "Ring of Fire" Sonsverduistering met 'n Discobal

’n Span sterrekundiges moedig mense aan om die komende gedeeltelike sonsverduistering op 14 Oktober op ’n unieke en vermaaklike manier waar te neem: met ’n diskobal. Dit sal die eerste keer sedert 2012 wees dat 'n "ring van vuur" sonsverduistering oor die grootste deel van die Amerikas sigbaar sal wees. Die primêre rede vir die gebruik van 'n discobal is om jou visie te beskerm. As jy direk na die son staar, selfs kortliks, kan dit ernstige skade aan jou oë veroorsaak.

Alhoewel daar tradisionele veilige metodes is om sonsverduisterings te bekyk, soos die dra van 'n goedgekeurde sonbril of die gebruik van handverduisteringprojektors soos speldegatkameras, stel die skrywers van 'n onlangse koerant voor dat hierdie metodes nie aan flair en skare-aantrekkingskrag is nie. In hul referaat getiteld "Why every observatory needs a disco ball," gepubliseer in die arXiv preprint databasis, voer hulle aan dat 'n disco ball 'n meer innemende en toeganklike manier bied om die fisika van 'n sonsverduistering waar te neem en te verstaan.

Anders as speldegatkameras wat 'n enkele beeld van die verduistering projekteer, reflekteer 'n diskobal verskeie identiese verduisteringbeelde gelyktydig op verskeie oppervlaktes. Hierdie kenmerk maak dit 'n ideale hulpmiddel om die ervaring met groter groepe te deel of om sosiale afstand te handhaaf. Die navorsers merk op dat die diskobal herkenbare sonskywe vanaf 'n afstand van ongeveer 2 meter (6.5 voet) kan produseer.

Om die beste resultate te behaal, plaas 'n diskobal naby 'n venster met 'n duidelike uitsig oor die son. Die sonlig sal die bal se oppervlak tref, en elke spieëlfaset, wat as 'n speldgatspieël optree, sal 'n beeld van die son se skyf op nabygeleë oppervlaktes reflekteer. Hierdie metode vang die vordering van die verduistering net so effektief soos 'n speldgatkamera vas.

Oorweeg dit dus om 'n tikkie disco-styl by jou sonsverduistering-kykervaring te voeg en neem deel aan 'n unieke manier om hierdie skouspelagtige hemelse gebeurtenis waar te neem.

