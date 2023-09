Alice Woelfle: 'n Veelsydige redakteur met 'n passie vir storievertelling

Alice Woelfle is 'n veelsydige redakteur op Morning Edition, wat haar passie vir storievertelling en haar uiteenlopende agtergrond in joernalistiek, musiek en boerdery ten toon stel. Met 'n indrukwekkende loopbaan wat strek oor verskillende media en 'n unieke mengsel van vaardighede, bring Woelfle 'n vars perspektief op haar werk.

Met haar joernalistiekreis by die lidstasie KZYX in Mendocino County, Kalifornië, het Woelfle haar vinnig as 'n talentvolle joernalis gevestig. Haar ervarings by KQED en KALW in San Francisco het haar vaardighede verder geslyp en haar vermoëns gekweek om diep in stories te delf en dit op 'n oortuigende manier aan te bied.

Woelfle se belangstellings strek egter verder as tradisionele joernalistiek. Voordat sy haar joernalistieke loopbaan begin het, het sy haar in die wêreld van boerdery en onderwys verdiep. Hierdie uiteenlopende agtergrond gee haar 'n unieke lens waardeur om stories te sien en verslag te doen, wat 'n vars en genuanseerde perspektief bied.

Woelfle se opvoedkundige prestasies is ewe indrukwekkend. Sy is 'n gegradueerde van die Carnegie Mellon Universiteit en die Guildhall Skool vir Musiek en Drama, wat haar passie vir die kunste saam met haar joernalistieke strewes ten toon stel. Hierdie kombinasie van talente stel haar in staat om haar werk met 'n kreatiewe aanvoeling te benader, wat haar liefde vir storievertelling en musiek verweef.

As 'n redakteur op Morning Edition, is Woelfle toegewyd daaraan om luisteraars van insiggewende en prikkelende inhoud te voorsien. Haar vermoë om komplekse stories tot verteerbare stukke te distilleer, tesame met haar aandag aan detail, verseker dat die program elke dag joernalistiek van hoë gehalte lewer.

Woelfle se talent, ervaring en multidimensionele agtergrond het ongetwyfeld bygedra tot haar sukses as redakteur. Haar verbintenis tot die vervaardiging van boeiende stories en haar passie vir storievertelling maak haar 'n waardevolle aanwins vir die Morning Edition-span.

