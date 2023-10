Kragtige radio-uitbarsting bespeur vanaf verre sterrestelsel

Sterrekundiges het 'n baanbrekende ontdekking gemaak deur 'n vinnige radio-uitbarsting (FRB) op te spoor van 'n verre sterrestelsel wat agt biljoen ligjare gereis het om die aarde te bereik. Hierdie spesifieke FRB is kragtiger en het van veel verder ontstaan ​​as enige wat voorheen opgeteken is, en het plaasgevind toe die heelal minder as die helfte van sy huidige ouderdom was. Die oorsaak van FRB's bly 'n raaisel, met teorieë wat wissel van uitheemse lewe tot magnetare, wat hoogs magnetiese dooie sterre is.

Die radiobars is deur die Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP)-radioteleskoop in Wes-Australië opgespoor. Dit het in minder as 'n millisekonde soveel energie vrygestel as wat die son oor 30 jaar uitstraal. Terwyl honderde duisende FRB's daagliks in die lug kan voorkom, is slegs ongeveer duisend opgespoor, met die oorsprong van net 50 geïdentifiseer. Om die bron van die jongste uitbarsting op te spoor, het sterrekundiges die Very Large Telescope in Chili gebruik en gevind dat dit van 'n sterrestelsel kom wat moontlik met ander sterrestelsels saamgesmelt het, wat moontlik die magnetar geskep het.

Afgesien van die ontrafeling van die raaisel van FRB's, hoop wetenskaplikes om dit te gebruik as 'n instrument om die geheimenisse van die heelal te verken. FRB's is ingeprent met die handtekening van die gas waardeur hulle beweeg, wat wetenskaplikes 'n manier bied om die hoeveelheid materie in die kosmiese web te meet en die totale gewig van die heelal te bepaal. Om 'n meer akkurate meting te verkry, sal honderde meer FRB's egter waargeneem moet word met behulp van gevorderde radioteleskope wat na verwagting in die nabye toekoms in werking sal wees.

Hierdie baanbrekende ontdekking bring ons nader aan die begrip van die oorsprong van FRB's en die kosmiese web. Met verdere navorsing en vooruitgang in tegnologie, glo wetenskaplikes dat hulle meer geheime van die heelal sal ontsluit.

