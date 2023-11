Nuwe ontdekking: Uranus onthul gloeiende infrarooi aurora

Sterrekundiges het 'n buitengewone ontdekking gemaak op Uranus, die sewende planeet vanaf die Son. Vir die eerste keer het 'n span wetenskaplikes 'n nuwe soort aurora waargeneem wat op infrarooi golflengtes gloei. Terwyl ultraviolet aurorae voorheen op Uranus gedokumenteer is, is dit die eerste keer dat 'n infrarooi aurora opgespoor is. Die baanbrekende waarneming is gemaak met behulp van die Keck II-teleskoop se Naby-Infrarooi Spektrograaf (NIRSPEC) en is onlangs in Nature Astronomy gerapporteer.

Hoofskrywer Emma Thomas, 'n sterrekundige van die Universiteit van Leicester, het haar opgewondenheid oor die bevindings uitgespreek. Sy het gesê: “Hierdie merkwaardige ontdekking is die hoogtepunt van 30 jaar se aurorale studie by Uranus. Die teenwoordigheid van die infrarooi aurora lui 'n nuwe era van ondersoek na aurora by hierdie ysreus in. Ons navorsing sal ons begrip van ysreuse auroras uitbrei en lig werp op planetêre magnetiese velde binne ons sonnestelsel, sowel as eksoplanete.”

Uranus, 'n kolossale ysreus wat ongeveer vier keer so groot is as die Aarde, is nie net wetenskaplik interessant vanweë sy grootte nie, maar ook omdat dit ongeveer 30 mane besit, met 'n paar potensieel groot oseaanlae. Met die erkenning van die wetenskaplike betekenis van Uranus, het 'n astronomieverslag verlede jaar 'n toekomstige ondersoeksending na die planeet as "die hoogste prioriteit groot sending" vir die volgende dekade aangewys.

Hierdie nuut ontdekte aurora is maar een van verskeie onlangse ontwikkelings wat op Uranus waargeneem is. In April het die baanbreker $US10 miljard Webb-ruimteteleskoop beelde van die planeet se stowwerige ringe vasgelê, wat voorheen moeilik was om te onderskei in ouer teleskoopbeelde. Verder het Hubble-beelde van Maart 2023 gedemonstreer hoe Uranus se rotasie-as verskuif het, wat 'n kanteling in sy noordpool na die Son veroorsaak het.

Aurorae op Uranus spruit uit die interaksie tussen gelaaide deeltjies en die planeet se atmosfeer deur magnetiese velde. Soortgelyk aan die Aarde, straal hierdie interaksie 'n ligte gloed uit oor sigbare liggolflengtes. Uranus vertoon egter ook auroras in beide infrarooi en ultraviolet. Die navorsers voorsien dat die bestudering van hierdie auroras op Uranus ons begrip van die planeet se atmosfeer en die dinamika van sy verskuiwende pole sal verdiep.

Boonop kan die ondersoek van Uranus se auroras insigte gee in die potensiële uitwerking van magnetiese veld-omskrywings op Aarde. Thomas het verduidelik, "Ons het beperkte kennis oor hierdie verskynsel en die impak daarvan op stelsels wat op die aarde se magnetiese veld staatmaak, soos satelliete, kommunikasie en navigasie. As gevolg van die unieke wanbelyning van sy rotasie- en magnetiese asse, ervaar Uranus egter hierdie proses gereeld. Die bestudering van Uranus se auroras sal waardevolle data verskaf oor wat ons kan verwag tydens 'n toekomstige poolomkering op Aarde en die implikasies vir sy magnetiese veld.

Alhoewel die 2022 dekadesopname van astronomiedoelwitte 'n sonde aanbeveel het om Uranus se gravitasie- en magnetiese velde te karteer, word verwag dat dit eers in 2031 of 2032 sal lanseer. Die vertraagde lansering het ten doel om voordeel te trek uit 'n gravitasiehulp van Jupiter, wat die sonde help om te bereik die verder ysige planeet meer doeltreffend.