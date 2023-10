Sterrekundiges sien massiewe stofwolk wat gevorm word deur botsing van yswêrelde

Sterrekundiges het 'n baanbrekende ontdekking gemaak deur 'n massiewe stofwolk op te spoor wat voortspruit uit die botsing tussen twee yswêrelde in die ASASSN-21qj-stelsel, wat 1,800 XNUMX ligjare van die aarde af geleë is. Die botsing het ’n stofwolk geskep wat voor die gasheerster inbeweeg het en dit mettertyd laat verdof het. Die waarnemende toename in infrarooi golflengtes voor die verdowing van die ster het bewyse van die botsing gelewer. Die resultate van hierdie waarneming is in die joernaal Nature gepubliseer.

Die impakgebeurtenis het versteekte materiaal, wat gewoonlik onder lae waterstof en helium in reuse-planete begrawe is, na die oppervlak gebring. Die vrystelling van 'n aansienlike hoeveelheid waterdamp het die liggaam na-impak afgekoel tot 1000K (726°C), wat lig op die planeet se interne samestelling gewerp het.

Wetenskaplikes kon vasstel dat die botsing twee ysreuse eksoplanete behels het weens berekeninge, rekenaarmodelle en 'n verheldering wat deur 'n amateur-sterrekundige in die infrarooifrekwensies waargeneem is. Hierdie botsing herinner aan die verhouding tussen Uranus en Neptunus in ons eie Sonnestelsel.

Oor 'n tydperk van ongeveer drie jaar het die stofwolk voor die gasheerster beweeg soos vanaf die Aarde waargeneem. In die komende jare word voorspel dat die wolk sal uitbrei en uiteindelik om die wentelbaan van die hemelliggaam smeer as gevolg van die botsing. Sterrekundiges beplan om beide grond- en ruimtegebaseerde instrumente te gebruik om voort te gaan met die bestudering van die puinwolk, en spekuleer dat dit in een of meer mane om die nuwe planeet kan saamsmelt.

Hierdie ontdekking open nuwe geleenthede om die binne-samestelling van reusagtige planete te ondersoek en insigte te kry in die dinamika van planeetvorming deur botsings. Verdere navorsing sal bydra tot ons begrip van die vorming en evolusie van planetêre stelsels.

Bronne:

– Natuur (joernaal)

– Ludmila Carone, sterrekundige

– Simon Lock, mede-hoofskrywer van die koerant