Die helderste voorwerp sigbaar vanaf die aarde: BlueWalker 3-kommunikasiesatelliet

Wetenskaplikes het ontdek dat een van die helderste voorwerpe wat vanaf die aarde sigbaar is nie 'n ster of 'n planeet is nie, maar 'n kommunikasiesatelliet wat soos 'n Tetris-blok lyk. BlueWalker 3, gebou deur AST SpaceMobile, het 'n piek skynbare helderheid op gelyke voet met Procyon en Achernar, twee van die helderste sterre in die naghemel.

Die sigbaarheid van BlueWalker 3 verskil, maar sodra sy 64m2-skikking oopgevou is, kan dit in beide donker en stedelike lug gesien word. In stedelike omgewings is sigbaarheid egter beperk tot wanneer die satelliet bo-oor beweeg. Hierdie satelliet se voorkoms is meer as net 'n nuuskierigheid; groot konstellasies helder kunsmatige satelliete in 'n lae Aarde-baan (LEO) stel aansienlike uitdagings vir grondgebaseerde sterrekunde.

Die reflektiewe helderheid van hierdie satelliete skep strepe wat moeilik of onmoontlik kan wees om van teleskoopbeelde te verwyder, en sodoende dataherwinning beïnvloed. Ruimtegebaseerde sterrekunde word ook deur hierdie satelliete beïnvloed, aangesien die Hubble-teleskoop toenemende inmenging van Starlink-strepe gesien het as gevolg van sy posisie onder die satelliet-internetkonstellasie.

Pogings word aangewend om die impak van sulke satelliete te versag, maar die neiging na groter en helderder satelliete neem steeds toe. BlueWalker 3 is net die begin, aangesien 'n konstellasie van satelliete genaamd BlueBirds beplan word.

Nog 'n bekommernis is die potensiële steuring wat veroorsaak word deur die radiofrekwensies wat deur BlueWalker 3 gebruik word, wat soortgelyk is aan dié wat vir radio-astronomie gebruik word. Hierdie inmenging kan wetenskaplike studies van die heelal belemmer.

In ’n studie wat in die joernaal Nature gepubliseer is, het navorsers van verskeie lande saamgewerk om die naghemel waar te neem en die impak van BlueWalker 3 te ondersoek. Hulle het gevind dat die satelliet se afstand van die aarde ook ’n rol in sy helderheid speel. Satelliete in LEO lyk baie helderder as geostasionêre satelliete.

Selfs as die reflektiewe helderheid verminder word tot onder die vlak wat met die blote oog sigbaar is, kan daar steeds probleme wees. Die kumulatiewe effek van honderdduisende satelliete in LEO sal die lug se agtergrondgloei verhoog.

Hierdie studie dra by tot groeiende kommer oor die toenemende helderheid in die naghemel as gevolg van kunsmatige voorwerpe. Navorsers argumenteer vir beperkings op lae-hoogte satelliete om ligbesoedeling te verminder en die vermoë om die naghemel te bestudeer te beskerm.

Bronne:

- Aard (joernaal)

– Dr Jeremy Tregloan-Reed, Universidad de Atacama in Chili