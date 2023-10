Die toenemende skade van lae aarde-baansatelliete op wetenskaplike navorsing

Lae Aarde wentelbaan (LEO)-satellietkonstellasies, soos Elon Musk se Starlink en Amazon se ras wat onlangs aangesluit het, veroorsaak aansienlike skade aan wetenskaplike navorsing. Hierdie satelliete, wat eens geprys is vir hul potensiaal om wêreldwye breëbanddekking te verskaf, lei nou tot ligbesoedeling wat die studie van die naghemel grootliks belemmer. Ten spyte van pogings om die helderheid van hierdie satelliete te demp, het wetenskaplikes gevind dat hulle steeds die aanbevole helderheidsperke met meer as twee keer oorskry.

’n Onlangse studie wat in die joernaal Nature gepubliseer is, het uitgelig hoe ’n prototipe van AST SpaceMobile se BlueBird-swerm een ​​van die helderste voorwerpe in die lug geword het. Nog 'n studie het verder getoon dat selfs verduisterde satelliete steeds aansienlik helderder is as wat sterrekundiges aanvaarbaar ag om inmenging met ruimtewetenskap te minimaliseer.

Sterrekundiges wat 'n konferensie bygewoon het wat deur die Internasionale Astronomiese Unie se Sentrum vir die Beskerming van die Donker en Stille Hemel teen Satellietkonstellasie-interferensie gereël is, het kommer uitgespreek oor die verergerende uitwerking van hierdie satelliete op naghemelnavorsing. Ten spyte van pogings om hul satelliete te verduister, bly die helderheid 'n aanhoudende probleem. Bestaande opsporingstelsels vir LEO-satelliete is duur en het nie skaalbaarheid nie.

Reguleerders was traag om hierdie bekommernisse aan te spreek, en het hoofsaaklik staatgemaak op vrywillige riglyne wat nie betekenisvolle beperkings bied nie. Daarbenewens is daar vrae oor of die skade wat aan wetenskaplike navorsing veroorsaak word, geregverdig word deur die voordele van verbeterde breëbandtoegang in afgeleë gebiede. LEO-satellietstelsels, terwyl dit konnektiwiteit in geïsoleerde streke moontlik maak, het noemenswaardige kapasiteitsbeperkings, anders as vesel- of 5G-draadlose netwerke.

Starlink, byvoorbeeld, bedien tans 1.5 miljoen gebruikers wêreldwyd, terwyl miljoene in die Verenigde State steeds nie toegang tot bekostigbare breëband het nie. Die hoë koste van satellietinternet beperk sy vermoë om breër verbindingskwessies aan te spreek. Verder is daar planne om nog tienduisende satelliete in die ruimte te lanseer, wat ligbesoedeling en die gevolge daarvan op wetenskaplike navorsing verder vererger.

