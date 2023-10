Sterrekundiges vind naaste ultrastripte supernova: SN 2021agco in UGC 3855

’n Span sterrekundiges onder leiding van Shengyu Yan van die Tsinghua-universiteit in Beijing, China, het ’n nuwe ultrastrip-supernova, SN 2021agco, ontdek. Die supernova is met behulp van die Half Meter Telescope (HMT) by die Xingming-sterrewag in China opgespoor. SN 2021agco is gevind in die sterrestelsel UGC 3855, wat ongeveer 130 miljoen ligjare weg is.

Ultragestroopte supernovas, soos SN 2021agco, is 'n seldsame tipe supernova waar die stamvaderomhulsel van die ster uiters gestroop is voor die ontploffing. Dit lei tot spektrale kenmerke soortgelyk aan ander gestroopte-omhulsel-supernovas (SNe Ib/Ic), maar relatief flou. Die ontdekking van SN 2021agco bied waardevolle insig in die gewelddadige massaverlies en stroping van buitenste lae wat in hierdie tipe supernovas voorkom.

Die navorsers het beraam dat SN 2021agco 'n uitwerpmassa van ongeveer 0.26 sonmassas en 'n kinetiese energie van ongeveer 95.7 quindecillion erg gehad het. Daar word vermoed dat die stamster 'n omhulsel gehad het met 'n radius van 78.4 sonstradiusse, 'n massa van 0.1 sonmassas en 'n inspuitenergie van 89.3 quindecillion erg.

Die gasheersterrestelsel, UGC 3855, is 'n intermediêre spiraalsterrestelsel wat ongeveer 10.6 miljard jaar oud is. Dit het 'n massa van ongeveer 2.6 miljard sonmassas en 'n lae stervormingtempo van 0.2 sonmassas per jaar.

Hierdie ontdekking beklemtoon hoe belangrik dit is om supernovas te bestudeer om die evolusie van sterre en sterrestelsels beter te verstaan. SN 2021agco verteenwoordig die naaste bekende voorbeeld van 'n ultragestroopte supernova aan die aarde, wat sterrekundiges 'n unieke geleentheid bied om die eienskappe en gedrag van hierdie seldsame kosmiese gebeurtenisse te bestudeer.

Bronne:

"Ontdekking van die naaste ultrastripte supernova: SN 2021agco in UGC 3855" - arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.04827

Beeld: Vroeë-fase-beelde van die SN 2021agco-veld waargeneem deur ATLAS en die Half Meter Telescope (HMT) met die oorblywende beelde met gasheer-sterrestelsel-sjabloon afgetrek. Krediet: arXiv (2023)

Definisies:

Supernova: 'n Kragtige en helder sterontploffing.

'n Kragtige en helder sterontploffing. Tipe I en Tipe II Supernovas: Supernovas geklassifiseer op grond van hul atoomspektra. Tipe I-supernovas het nie waterstof in hul spektra nie, terwyl Tipe II-supernovas spektrale waterstoflyne het.

Supernovas geklassifiseer op grond van hul atoomspektra. Tipe I-supernovas het nie waterstof in hul spektra nie, terwyl Tipe II-supernovas spektrale waterstoflyne het. Tipe Ib Supernova: ’n Subklas van gestroopte-omhulsel-kern-ineenstortingsupernovas waar 'n massiewe ster, met sy buitenste omhulsel van waterstof wat weggestroop is, onder sy eie swaartekrag ineenstort.

’n Subklas van gestroopte-omhulsel-kern-ineenstortingsupernovas waar 'n massiewe ster, met sy buitenste omhulsel van waterstof wat weggestroop is, onder sy eie swaartekrag ineenstort. Ultrastrip supernova: ’n Seldsame tipe supernova waar die stamvader-omhulsel uiters gestroop is voor die ontploffing, wat gelei het tot spektrale kenmerke soortgelyk aan SNe Ib/Ic, maar relatief flou.

’n Seldsame tipe supernova waar die stamvader-omhulsel uiters gestroop is voor die ontploffing, wat gelei het tot spektrale kenmerke soortgelyk aan SNe Ib/Ic, maar relatief flou. Uitwerp massa: Die massa materiaal wat tydens 'n supernova-ontploffing verdryf is.

Die massa materiaal wat tydens 'n supernova-ontploffing verdryf is. Kinetiese energie: Die energie wat verband hou met die beweging van 'n voorwerp.

Die energie wat verband hou met die beweging van 'n voorwerp. Stamvader: Die ster wat 'n supernova-ontploffing ondergaan.

Die ster wat 'n supernova-ontploffing ondergaan. Sonradiusse: 'n Meeteenheid gelyk aan die radius van die Son.

'n Meeteenheid gelyk aan die radius van die Son. Stervormingtempo: Die tempo waarteen nuwe sterre in 'n sterrestelsel gevorm word.