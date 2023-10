Is daar weerlig op Venus? Nuwe studie wek twyfel

In teenstelling met 'n jarelange hipotese, is die teenwoordigheid van weerlig op Venus bevraagteken deur wetenskaplikes wat data ontleed wat deur NASA se Parker Solar Probe ingesamel is. Whistler Waves, lae-frekwensie radiogolwe wat die atmosfeer langs magnetiese veldlyne deurkruis, is in 1978 deur die Pioneer Venus-ruimtetuig opgespoor, wat gelei het tot die voorstel dat weerlig hierdie golwe op Venus genereer net soos dit op Aarde doen. 'n Onlangse studie gelei deur die Universiteit van Colorado Boulder daag hierdie interpretasie egter uit.

Die navorsers het data van die Parker Solar Probe ondersoek, wat tans op 'n missie is om sonwinde te bestudeer. Tydens sy vierde verbyvlieg van Venus in 2021 het die sonde se sensors talle Whistler Waves opgespoor. Dit is betekenisvol dat hierdie golwe waargeneem is terwyl hulle afwaarts na die planeet beweeg eerder as uit in die ruimte, soos verwag sou word as hulle deur weerlig opgewek is. Harriet George, die hoofskrywer van die studie, het verduidelik dat die golfrigting leidrade verskaf oor hul punt van oorsprong, wat aandui dat hulle waarskynlik veroorsaak is deur 'n proses in die magnetostertstreek aan die nagkant van Venus.

Die navorsers het ook opgemerk dat as weerlig algemeen op Venus voorkom, die Fluitergolwe deur ligflitse gepaard sou gaan. Hierdie weerligverwante gebeure is egter skaars, wat dui op 'n lae voorkoms van weerlig op die planeet. In plaas daarvan het die wetenskaplikes voorgestel dat die golwe 'n gevolg is van magnetiese herverbinding, waar Venus se magnetiese veldlyne breek en weer verbind, wat uitbarstings van energie vrystel.

Verdere data-insameling van die Parker Solar Probe se laaste verbyvlug, wat dit binne 250 myl van die planeet se oppervlak sal bring, is nodig om die omvang van weerligaktiwiteit op Venus te bevestig. Die skaarsheid van geleenthede om navorsing oor Venus te doen, beklemtoon die belangrikheid van hierdie studie om die planeet se atmosferiese prosesse te verstaan.

Bronne:

– Die register: [Bronnaam]

– Geofisiese Navorsingsbriewe: [Bronnaam]