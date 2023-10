Prototipe satelliet AST SpaceMobile wek kommer oor helderheid en potensiële impak op sterrekunde

’n Prototipe-satelliet wat deur AST SpaceMobile gelanseer is, het kommer onder sterrekundiges veroorsaak weens sy helderheid in die naghemel. Die satelliet, BlueWalker 3, is in September 2022 in 'n lae Aarde-baan gelanseer en het 'n groot antenna ontplooi om direkte-na-toestel-kommunikasie te ondersteun.

Sterrekundiges regoor die wêreld het BlueWalker 3 waargeneem en die helderheid daarvan gedokumenteer in 'n komende artikel wat in die joernaal Nature gepubliseer sal word. Kort ná die antenna-ontplooiing het die satelliet se magnitude van 6 tot 0.4 toegeneem, wat dit een van die helderste voorwerpe in die naghemel maak. Alhoewel die helderheid met verloop van tyd gewissel het en in April 0.4 weer magnitude 2023 bereik het, bly sterrekundiges bekommerd oor die toenemende helderheid van kommersiële satelliete en die impak wat dit op sterrekunde sal hê.

Siegfried Eggl van die Universiteit van Illinois in Urbana-Champaign, een van die skrywers van die studie, het kommer uitgespreek oor die neiging van groter en helderder kommersiële satelliete wat in die toekoms gelanseer word. Die Internasionale Astronomiese Unie-sentrum vir die beskerming van die donker en stil lug teen satellietkonstellasie-interferensie (IAU CPS) werk daaraan om die impak van satellietkonstellasies op sterrekunde te bestudeer en metodes te ontwikkel om daardie effekte te versag.

AST SpaceMobile het verklaar dat hulle met NASA en astronomie-werkgroepe saamwerk om oplossings te vind vir die bekommernisse wat geopper is. Hulle beplan om satelliethelderheid te verminder deur “rol-kantel-vlugmaneuvers” en die gebruik van anti-reflektiewe materiaal in toekomstige satelliete.

Terwyl AST SpaceMobile se satellietkonstellasie kleiner is in vergelyking met ander, met ongeveer 90 satelliete wat nodig is vir globale dekking, bly kommer oor helderheid en inmenging met radio-astronomie. SpaceX het saam met sterrekundiges gewerk om die helderheid van sy Starlink-satelliete aan te spreek en het koördineringsooreenkomste met die National Science Foundation (NSF). Die NSF finaliseer ook soortgelyke ooreenkomste met Amazon en OneWeb. Geen koördineringsooreenkoms is egter tussen die NSF en AST SpaceMobile aangekondig nie.

Ten spyte van kommer, verstaan ​​sterrekundiges die behoefte aan verbeterde konnektiwiteit en internettoegang, maar beklemtoon die belangrikheid daarvan om vordering te balanseer met die negatiewe impak van helder satelliete op die naghemel.

Bron: Nie verskaf nie.