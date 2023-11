Nuwe ontdekkings: Sandwolke en dinamiese atmosfere gevind op eksoplaneet WASP-107b

In 'n baanbrekende studie het wetenskaplikes 'n buitengewone onthulling gemaak oor 'n eksoplaneet genaamd WASP-107b. Deur gebruik te maak van data wat deur die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) ingesamel is, het navorsers ontdek dat hierdie verre planeet se atmosfeer uit 'n dinamiese kombinasie van waterdamp, swaeldioksied en sandwolke bestaan. Met hierdie bevinding het hulle 'n wolksiklus op WASP-107b geïdentifiseer wat ooreenstem met die Aarde se wolkvormingsproses, behalwe dat die druppels in sy atmosfeer van sand gemaak is eerder as waterdamp.

Vorige afleidings van wolke op eksoplanete is gemaak, maar dit is die eerste geval waar sterrekundiges die chemiese samestelling van wolke op 'n planeet wat buite ons Sonnestelsel geleë is, suksesvol geïdentifiseer het. Dr. Achrene Dyrek, 'n sterrekundige by CEA, 'n Franse regering-gefinansierde navorsingsorganisasie, het hul opgewondenheid uitgespreek en gesê: "JWST maak 'n diep atmosferiese karakterisering van 'n eksoplaneet moontlik wat geen eweknie in ons Sonnestelsel het nie; ons ontrafel nuwe wêrelde!”

Sterrekundiges het die Mid-Infrared Instrument (MIRI) van die JWST gebruik om die atmosfeer van WASP-107b in detail te ondersoek. Ten spyte daarvan dat dit effens kleiner as Jupiter is, het hierdie eksoplaneet 'n massa van minder as 10% van die gasreus, wat dit een van die minste digte bekende eksoplanete maak. Hierdie unieke eienskap het dit bestempel as 'n "pluizige" planeet, vergelykbaar met candyfloss.

Die lae digtheid van WASP-107b het sterrekundiges in staat gestel om sy atmosfeer dieper te ondersoek en ongeveer 50 keer dieper te delf as wat hulle met Jupiter kon. Die navorsingspan het waterdamp-, swaeldioksied- en silikaatwolke in die atmosfeer ontdek, terwyl hulle veral die afwesigheid van metaan, 'n kweekhuisgas, gevind het. Hierdie afwesigheid dui op 'n potensieel warm binneland binne die planeet.

Anders as sy aardse eweknieë, ondergaan die sandwolke op WASP-107b 'n aaneenlopende siklus van sublimasie en kondensasie, parallel met die waterdampsiklus op Aarde. Dr. Michiel Min van die SRON Nederlandse Instituut vir Ruimte Navorsing het verduidelik dat die sanddruppels in die hoë atmosfeer in dieper, uiters warm lae verdamp, met die gevolglike silikaatdamp wat doeltreffend styg en kondenseer om weer wolke te vorm. Die teenwoordigheid van sandwolke op hierdie eksoplaneet is 'n belangrike mylpaal in die begrip van die klimaatstoestande van ander verre wêrelde.

Hierdie buitengewone ontdekking hervorm ons begrip van planetêre vorming en evolusie en werp nuwe lig op ons Sonnestelsel. Die navorsers se werk maak moontlikhede oop vir verdere verkenning en verdiep ons begrip van die uitgestrekte heelal buite ons eie hemelse buurt.

FAQ

1. Wat is 'n eksoplaneet?

'n Eksoplaneet is 'n planeet wat buite ons Sonnestelsel bestaan ​​en om 'n ander ster as die Son wentel.

2. Hoe is sandwolke op WASP-107b geïdentifiseer?

Wetenskaplikes het die James Webb-ruimteteleskoop se Mid-Infrared Instrument (MIRI) gebruik om die atmosfeer van WASP-107b in groot detail te ondersoek, wat die teenwoordigheid van sandwolke onthul.

3. Wat is die betekenis van hierdie bevindinge?

Hierdie ontdekking is die eerste identifikasie van wolksamestelling op 'n verre eksoplaneet. Dit bied insig in die atmosferiese dinamika van ander planete en brei ons begrip van planetêre vorming en evolusie uit.