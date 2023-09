Sterrekundiges vind potensiële naaste swart gate aan die aarde in Hyades-groepering

Sterrekundiges het voorgestel dat die naaste swart gate aan die aarde in die Hyades-groep kan skuil, wat ongeveer 150 ligjare van die son af geleë is. Hierdie ontdekking dui daarop dat hierdie swart gate moontlik miljoene jare gelede uit die groep verdryf is en nou alleen deur die sterrestelsel dwaal. In vergelyking met die voorheen bekende naaste swart gat, sou hierdie nuwe kandidate ongeveer tien keer nader aan die aarde wees.

Die Hyades-swerm is 'n oop swerm wat uit honderde sterre in die sterrebeeld Taurus bestaan. Oop trosse is groepe sterre wat vermoedelik op dieselfde tyd uit dieselfde wolk gas en stof gevorm het. Gevolglik deel sterre binne hierdie trosse gemeenskaplike kenmerke in terme van chemiese samestellings en ouderdomme.

Om die potensiële teenwoordigheid van swart gate in die Hyades-groepering te ondersoek, het 'n span navorsers onder leiding van Stefano Torniamenti van die Universiteit van Padua simulasies van sterbeweging en -evolusie binne die groep uitgevoer. Hierdie simulasies het swart gate ingesluit, en die resultate is vergelyk met waarnemings wat deur die Gaia-ruimteteleskoop gemaak is rakende die snelhede en posisies van die sterre in die swerm.

Die navorsers het tot die gevolgtrekking gekom dat die simulasiemodelle wat die beste by die waarnemings pas, twee of drie swart gate binne die groep insluit. Verder, simulasies wat verantwoordelik was vir swart gate wat nie meer as 150 miljoen jaar gelede uit die Hyades gegooi is nie, het ook ooreenstem met Gaia-data. Dit dui daarop dat indien die swart gate met geweld uit die groep verdryf word, hul vorige bestaan ​​steeds in die sterbevolking sigbaar sou wees.

Selfs al het die swart gate reeds die Hyades verlaat, dui die simulasies aan dat hulle die naaste swart gate aan die aarde sal bly. Vorige rekords vir die naaste swart gate aan die aarde, Gaia BH1 en Gaia BH2, is vanjaar ontdek en is onderskeidelik 1,560 3,800 en XNUMX XNUMX ligjare weg geleë. In vergelyking, sou die potensiële swart gate in die Hyades Cluster baie nader wees.

Die navorsing beklemtoon die impak van die Gaia-ruimteteleskoop, wat sterrekundiges in staat gestel het om die individuele posisies en bewegings van sterre in trosse soos die Hyades vir die eerste keer te bestudeer. Deur die posisies en bewegings van miljarde sterre akkuraat te meet, maak Gaia die opsporing van gravitasie-invloede van versteekte voorwerpe soos swart gate moontlik.

Die bevindinge van hierdie studie werp lig op die teenwoordigheid en verspreiding van swart gate in die sterrestelsel en dra by tot 'n beter begrip van die evolusie van sterreswerms. Die navorsing is gepubliseer in die Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Bronne:

- "Sterrekundiges vind potensiële naaste swart gate aan die aarde." Space.com.

– “Die naaste swart gate aan die aarde skuil dalk in Hyades-groepering.” Nuwe Atlas