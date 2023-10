Nuwe insigte in vinnige radio-uitbarstings en aardbewings

By

’n Onlangse studie wat deur die Universiteit van Tokio gedoen is, het nuwe insigte verskaf oor die geheimsinnige verskynsel bekend as vinnige radio-uitbarstings (FRB's) deur parallelle met aardbewings te trek. FRB's is intense uitbarstings van radio-energie wat vir net millisekondes kan duur en uit die diep ruimte ontstaan. Die presiese oorsaak en oorsprong van FRBs het ontwykend gebly, maar hierdie navorsing dui daarop dat "sterbewings" op neutronsterre verantwoordelik kan wees.

Neutronsterre is ongelooflik digte sterre wat vorm wanneer superreuse sterre ineenstort en 'n klein, digte kern agterlaat. Magnetare, 'n soort neutronster met sterk magnetiese velde, is waargeneem wat FRB's uitstraal. Die konsep van sterbewings op magnetêre oppervlaktes, soortgelyk aan aardbewings op Aarde, bied 'n geloofwaardige verklaring vir die voorkoms van FRB's.

Die navorsingspan het data van FRB's, aardbewings en sonvlamme vergelyk. Hulle het duidelike ooreenkomste tussen FRB's en aardbewings gevind, veral in terme van naskokvoorkoms en die afname in naskokkoerse oor tyd. Aan die ander kant was daar noemenswaardige verskille tussen FRB's en sonvlamme. Hierdie ontleding het vroeëre studies weerspreek en nuwe lig op die aard van FRB's gewerp.

Hierdie ontdekking het die potensiaal om ons begrip van aardbewings, hoëdigtheid materie en kernfisika te hervorm. Deur FRB's en hul verband met sterbewings te bestudeer, kan wetenskaplikes waardevolle insigte kry in die gedrag van digte materie en die dinamika van kernfisika.

Die Universiteit van Tokio se navorsing het gebruik gemaak van data van die Vyfhonderd meter Aperture Sferiese Teleskoop (FAST) in China en die Arecibo-teleskoop in Puerto Rico wat nou buite gebruik is. Hierdie groot enkelskottel-teleskope het belangrike inligting vir die studie verskaf.

Om vorentoe te beweeg, kan verdere navorsing oor die verband tussen FRB's en sterbewings nuwe ontdekkings oor die geheimenisse van ons heelal ontsluit. Deur die geheime van vinnige radio-uitbarstings te ontrafel, kan wetenskaplikes uiteindelik ons ​​begrip van die kosmos en sy innerlike werking verdiep.

Bronne:

- Universiteit van Tokio

– Die Kanto-streekontwikkelingsburo

– Die internasionale sending om die son te bestudeer (Hinode)