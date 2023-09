Spektrale evolusie van XTE J1810–189 Ondersoek deur sterrekundiges

Europese sterrekundiges het die Neutronster Interior Composition Explorer (NICER) aan boord van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) gebruik om spektrale analise van XTE J1810–189, 'n laemassa X-straal-binêr, uit te voer. Hul bevindinge, gepubliseer op die voordrukbediener arXiv, bied waardevolle insigte in die spektrale evolusie van hierdie stelsel.

X-straal-binêre (XRB's) bestaan ​​uit 'n normale ster of 'n witdwerg wat massa na 'n kompakte neutronster of 'n swart gat oordra. Laemassa X-straal-binêre (LMXBs) en hoëmassa X-straal-binaries (HMXBs) word onderskei op grond van die massa van die metgeselster.

XTE J1810–189 is 'n neutronster LMXB met 'n geskatte afstand tussen 11,400 28,400 en XNUMX XNUMX ligjare. Dit vertoon 'n verbygaande gedrag, wat wissel tussen rustige fases en periodes van verhoogde X-straal-emissie as gevolg van aanwas op die neutronster.

Tydens 'n X-straal-uitbarsting in September 2020 het sterrekundiges onder leiding van Arianna Manca van die Universiteit van Cagliari in Italië XTE J1810–189 waargeneem om die spektrale evolusie daarvan te ondersoek. Die navorsers het data van 33 MOOIER waarnemings ontleed, met 23 van hulle wat voldoende statistieke vir spektrale analise verskaf het.

Die studie het aan die lig gebring dat die meeste van die waarnemings goed gepas kon wees deur 'n termies-gekomptoneerde komponent wat effens verander het oor tyd. Die fotonindeks van hierdie komponent het sy hoogste waarde naby die einde van die uitbarsting bereik. Die temperatuur van die gekomponeerde swart liggaam is vasgestel as ongeveer 0.6 keV.

Verdere ondersoek is nodig om te bepaal of die saadfotone vir die Comptonization-komponent afkomstig is van die akkresieskyf of die neutronster. Die navorsers het tot die gevolgtrekking gekom dat XTE J1810–189 nie 'n volle hoë/sagte toestand tydens die uitbarsting bereik het nie en 'n maksimum gemete helderheid van ongeveer een undecilion erg/s gehad het.

Die MOOIER waarnemings het ook die teenwoordigheid van termonukleêre uitbarstings tydens die uitbarstingfase ontbloot, wat die teenwoordigheid van 'n waterstofryke hoofreeksster binne die stelsel aandui.

Samevattend bied die studie waardevolle insigte in die spektrale evolusie van XTE J1810–189 deur gebruik te maak van MOOIER data. Verdere navorsing is nodig om die oorsprong van die Comptonization-komponent en die aard van die sisteem ten volle te verstaan.

Bron:

– Manca, A., et al. (2023). Spektrale analise van die LMXB XTE J1810-189 met MOOIER Data. arXiv. DOI: 10.48550/arxiv.2309.06831