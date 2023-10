Nuwe insigte in sonnestelselvorming: ontleding van asteroïdemonsters en waarneming van protoplanetêre skywe

NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig het onlangs 'n monster van stof en klippies afgelewer wat van die oppervlak van naby-Aarde asteroïde Bennu versamel is. Hierdie monster sal ontleed word om 'n beter begrip te kry van hoe ons sonnestelsel gevorm het en die materiaal betrokke. Hierdie ontleding sal plaasvind in dieselfde fasiliteit wat rotse en stof van die Apollo-maanlandings ondersoek het, wat bydra tot ons kennis van die vorming en evolusie van die sonnestelsel.

Vir sterrekundiges wat die vorming van planete rondom sterre in verafgeleë sonnestelsels bestudeer, is die vermoë om monsters van naby te versamel en te ontleed nie tans moontlik nie. In plaas daarvan maak hulle staat op afstandwaarnemings met behulp van teleskope. Alhoewel hierdie waarnemings waardevolle insigte verskaf, is hulle beperk in hul vermoë om die eienskappe van belang direk te meet.

Protoplanetêre skywe, wat skywe van gas en stof is wat om jong sterre wentel, bied waardevolle inligting oor die vroeë stadiums van planeetvorming. Ongelukkig is hierdie skywe baie ligjare weg van ons sonnestelsel geleë, wat dit onmoontlik maak om ruimtetuie te stuur om hul samestelling direk te meet. Sterrekundiges kan hierdie verre streke slegs op afstand waarneem en bestudeer met behulp van teleskope.

Om die eienskappe van protoplanetêre skywe te bepaal, bereken sterrekundiges afstande indirek deur parallaksmetings te gebruik. Parallax is die oënskynlike verandering in posisie van 'n ster wat veroorsaak word deur die Aarde se wentelbaan om die son. Sodra die afstand bekend is, kan sterrekundiges die helderheid van die protoplanetêre skyf en sy ster bepaal. Ligsterkte, gemeet in watt, beïnvloed die samestelling en grootte van die stofdeeltjies wat asteroïdes en planetêre kerne vorm.

As sterrekundiges verafgeleë stelsels waarneem, maak hulle ook staat op die oënskynlike kleur van sterre en die gas en stof in protoplanetêre skywe om temperatuur en helderheid te bepaal. Deur die helderheid by verskillende golflengtes te analiseer, kan sterrekundiges die kleur van hemelvoorwerpe meet. Warmer voorwerpe straal meer blou lig uit, wat 'n blouer kleur en 'n kleiner ooreenstemmende getal tot gevolg het.

Alhoewel sterrekundiges nie direk monsters van verre sonnestelsels kan versamel soos OSIRIS-REx met Bennu gedoen het nie, gaan hulle voort om waardevolle insigte te verkry deur afstandwaarnemings en ontledings. Hierdie bevindinge dra by tot ons begrip van die vorming en evolusie van ons eie sonnestelsel, sowel as ander regoor die heelal.

