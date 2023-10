Verstaan ​​die vorming van sonnestelsels: lesse uit Bennu-monsters

NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig het onlangs na die aarde teruggekeer nadat hy 'n monster van stof en klippies van die oppervlak van die naby-aarde asteroïde Bennu versamel het. Die ontleding van hierdie monster sal waardevolle insigte verskaf oor die vorming en samestelling van ons sonnestelsel.

Wetenskaplikes sal die ontleding van die Bennu-monster begin by dieselfde fasiliteit wat rotse en stof van die Apollo-maanlandings bestudeer het. Deur hierdie ongerepte monsters te bestudeer, hoop sterrekundiges om 'n beter begrip te kry van die prosesse wat ons sonnestelsel gevorm het.

Vir sterrekundiges wat jong sonnestelsels in verafgeleë sterrestelsels bestudeer, is die stuur van robotruimtetuie om monsters te versamel nie 'n haalbare opsie nie. In plaas daarvan maak hulle staat op afstandwaarnemings wat teleskope gebruik om data van ver af in te samel. Die inligting wat deur teleskopiese waarnemings verkry word, is egter beperk, en sterrekundiges bereken eienskappe van belang deur indirekte metings te gebruik.

Protoplanetêre skywe, wat skywe van gas en stof is wat om jong sterre wentel, speel 'n deurslaggewende rol in die vorming van planete. Hierdie skywe is egter baie ligjare van ons sonnestelsel af geleë, wat dit onmoontlik maak om 'n monster-terugsendingsending soos OSIRIS-REx te stuur. As gevolg hiervan kan sterrekundiges hierdie verre protoplanetêre stelsels slegs op afstand waarneem.

Die bepaling van afstand en helderheid in hierdie protoplanetêre stelsels is 'n uitdagende taak. Sterrekundiges gebruik presiese metings van parallaks, wat die waarneming van klein veranderinge in die oënskynlike posisie van sterre behels wat deur die Aarde se wentelbaan om die Son veroorsaak word, om indirek die afstand na hierdie stelsels te bepaal. Met die kennis van afstand kan sterrekundiges dan die helderheid van protoplanetêre skywe en hul gepaardgaande sterre bereken.

Luminositeit, wat die kraguitset van 'n voorwerp is, beïnvloed die eienskappe van protoplanetêre skywe. Deur die grootte en samestelling van stofdeeltjies te verander, speel helderheid 'n belangrike rol in die vorming van asteroïdes en planetêre kerne. Dit is egter nie moontlik om helderheid direk vanaf die aarde te meet nie. Sterrekundiges meet die oënskynlike helderheid van 'n ster of voorwerp en bereken sy helderheid gebaseer op hierdie waargenome helderheid en die voorwerp se afstand.

Temperatuur is nog 'n noodsaaklike faktor wat helderheid beïnvloed, maar om die temperature van verafgeleë stelsels direk te meet, is 'n uitdaging. In plaas daarvan gebruik sterrekundiges presiese metings van die oënskynlike kleur van sterre en die gas en stof in protoplanetêre skywe om hul temperature te skat. Hierdie kleurbeelde is samestellings van veelvuldige beelde wat deur verskillende gekleurde filters geneem is.

Deur die Bennu-monsters te bestudeer, hoop wetenskaplikes om meer te wete te kom oor die vorming en samestelling van ons sonnestelsel. Die kennis wat uit hierdie ontledings verkry word, sal bydra tot ons begrip van hoe planete rondom verre sterre vorm en die prosesse betrokke by die skepping van protoplanetêre skywe.

