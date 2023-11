Wetenskaplikes ontdek antieke en energieke radiosein en ontsluit raaisels van die heelal

’n Baanbrekersontdekking is deur sterrekundiges gemaak en het ’n agt miljard jaar oue radiosein onthul wat ongekende vlakke van energie bevat. Hierdie merkwaardige bevinding werp lig op die ongelooflike krag en geheimenisse van die heelal. Geïdentifiseer as FRB 20220610A, hierdie "vinnige radio-uitbarsting" het vir 'n blote millisekonde geduur, maar het 'n verstommende hoeveelheid energie vrygestel, gelykstaande aan wat die son oor 30 jaar uitstraal.

Die ware aard van hierdie vlietende uitbarstings was nog altyd verwarrend vir wetenskaplikes vanweë hul ongelooflike kort duur. Kenners stel egter voor dat dit die gevolg kan wees van die samesmelting van sterrestelsels, 'n kosmiese gebeurtenis wat geboorte gee aan nuwe sterre. Verder kan hierdie sarsies moontlik gebruik word om die massa van elemente in die uitgestrekte uitgestrektheid tussen sterrestelsels te meet, wat tot nou toe nog onverklaarbaar gebly het.

Mede-outeur van die studie, Ryan Shannon, het verduidelik: "As ons die hoeveelheid normale materie in die heelal evalueer - al die atome waaruit alles bestaan ​​wat ons weet - vind ons dat meer as die helfte daarvan ontbreek." Daar word geglo dat hierdie vermiste stof in die spasie tussen sterrestelsels woon, onopspoorbaar met gebruik van konvensionele waarnemingstegnieke vanweë die hoë temperatuur en uiterste diffusie.

Die belangrike radiosein is met die Australiese SKA Pathfinder-radioteleskoop opgespoor, gevolg deur nadere ondersoek met 'n teleskoop in China. Hierdie opvolgwaarneming het bevestig dat hierdie vinnige radio-uitbarsting die oudste en verste is wat nog ooit ontdek is. Hierdie bevindinge is 'n belangrike mylpaal in ons begrip van die heelal se oorsprong en evolusie.

Terwyl die wetenskap voortgaan om die raaisels van die kosmos te ontrafel, word sterrekundiges gekonfronteer met nog 'n onverklaarbare verskynsel - 'n geheimsinnige voorwerp wat die afgelope 21 jaar elke 45 minute radiogolwe uitstuur. Ten spyte van jare se studie, is wetenskaplikes steeds nie in staat om die bron of doel van hierdie raaiselagtige herhaling definitief te verduidelik nie, en beklemtoon die ontelbare raaisels wat nog in ons uitgestrekte heelal opgelos moet word.

Vrae:

V: Wat is 'n vinnige radiobars?

A: Vinnige radiosarsies is verbygaande radioseine wat net 'n paar millisekondes duur en 'n enorme hoeveelheid energie vrystel. Hulle oorsprong is nog nie ten volle verstaan ​​nie.

V: Wat veroorsaak vinnige radio-uitbarstings?

A: Die presiese oorsaak van vinnige radio-uitbarstings is onseker, maar daar word geglo dit kan geassosieer word met kosmiese gebeure soos die samesmelting van sterrestelsels of die ineenstorting van neutronsterre.

V: Wat is ontbrekende materie in die heelal?

A: Ontbrekende materie verwys na die onverklaarbare massa in die heelal, wat vermoedelik tussen sterrestelsels bestaan. Hierdie saak is vermoedelik moeilik om op te spoor as gevolg van sy uiters hoë temperatuur en lae digtheid.

V: Hoe is die oudste vinnige radio-uitbarsting ontdek?

A: Die oudste bekende vinnige radiobars, FRB 20220610A, is met die Australiese SKA Pathfinder-radioteleskoop opgespoor en met 'n teleskoop in China bevestig.

Bronne: Science (joernaal)