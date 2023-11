'n Antieke radiosein uit die dieptes van die heelal onthul geheime van galaktiese skepping

In 'n baanbrekende ontdekking het sterrekundiges 'n verstommende radiosein opgespoor wat agt miljard jaar gelede ontstaan ​​het. Hierdie ontsaglike uitbarsting van energie, bekend as FRB 20220610A, het 'n blote millisekonde geduur, maar het 'n onpeilbare hoeveelheid energie ontketen wat gelykstaande is aan die son se vrystellings oor drie dekades. Hierdie verbysterende vonds, gepubliseer in Science, bied nie net 'n blik op die geheimsinnige aard van hierdie vinnige radio-uitbarstings nie, maar bied ook waardevolle insigte oor die vorming van sterre.

Vinnige radio-uitbarstings is van die mees enigmatiese verskynsels in die kosmos. As gevolg van hul vlugtige aard, het dit vir wetenskaplikes uitdagend geword om hul ware oorsprong te verstaan. Daar is egter toenemende konsensus dat hierdie uitbarstings na vore kom wanneer sterrestelsels bots, wat die geboorte van nuwe sterre aanhits. Verder glo wetenskaplikes dat hierdie kosmiese gebeure as 'n manier kan dien om die legkaart van vermiste materie in die heelal te ontrafel.

Mede-outeur Ryan Shannon verduidelik dat alhoewel die meerderheid van die heelal se verwagte normale materie—wat bestaan ​​uit die atome wat alle bekende elemente saamstel—onverantwoord bly, dit waarskynlik in die groot ruimte tussen sterrestelsels woon. Tradisionele waarnemingstegnieke sukkel egter om hierdie saak op te spoor, aangesien dit ongelooflik diffuus en skroeiend kan wees.

Die ontdekking van hierdie belangrike radiosein is moontlik gemaak deur die Australiese SKA Pathfinder-radioteleskoop, wat die uitbarsting eerste opgespoor het. Verdere navorsing is toe met behulp van 'n teleskoop in China gedoen, wat bevestig het dat hierdie vinnige radio-uitbarsting die oudste en mees afgeleë monster wat tot nog toe gevind is, is. Elke nuwe openbaring bring wetenskaplikes nader aan die ontrafeling van die geheimenisse van ons heelal.

Vrae:

V: Wat is FRB 20220610A?

A: FRB 20220610A verwys na 'n spesifieke vinnige radio-uitbarsting wat deur sterrekundiges ontdek is. Dit is 'n antieke radiosein wat agt biljoen jaar gelede ontstaan ​​het.

V: Wat veroorsaak vinnige radio-uitbarstings?

A: Daar word geglo dat vinnige radio-uitbarstings plaasvind wanneer sterrestelsels bots, wat die vorming van nuwe sterre veroorsaak.

V: Wat is ontbrekende materie in die heelal?

A: Ontbrekende materie verwys na die onverklaarbare normale materie in die heelal, wat wetenskaplikes vermoed tussen sterrestelsels bestaan, maar wat moeilik is om waar te neem met gebruik van konvensionele tegnieke.

V: Hoe is die antieke radiosein opgespoor?

A: Die sein is die eerste keer met die Australiese SKA Pathfinder-radioteleskoop opgespoor en is daarna met 'n teleskoop in China waargeneem en bekragtig.