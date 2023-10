Sterrekundiges ontdek onverwagte voorwerpe anderkant die Kuipergordel

In SYFY se vertoning The Ark lyk ruimtereise ondenkbaar groot en opwindend in vergelyking met ons eie werklike ruimteverkenning. Onlangse ontleding van argiefdata dui egter daarop dat ons eie sonnestelsel selfs wyer kan wees as wat voorheen gedink is. Die bemanning van The Ark One, op hul reis na Proxima centauri, die ster naaste aan ons, sou die geleentheid gehad het om die verste grense van ons hemelse woonbuurt van naby te sien as hulle nie destyds in stasis was nie.

Sterrekundiges wat die rande van die sonnestelsel bestudeer maak staat op teleskope op Aarde en in die ruimte om verafgeleë voorwerpe waar te neem. Tipies strek ons ​​sonnestelsel uit tot ongeveer 50 astronomiese eenhede (AU), wat die gemiddelde afstand tussen die Aarde en die Son is. Verder is daar meestal leë ruimte, met 'n paar ruimtetuie soos Voyager en New Horizons wat verder waag.

Onlangse ontledings wat kunsmatige intelligensie gebruik om argiefdata van die Subaru-teleskoop op Hawaii se Mauna Kea-vulkaan te bestudeer, het egter 'n dosyn voorwerpe ontdek wat verby 60 AE wentel. Dit is byna 'n miljard myl verder as die geglo einde van die Kuipergordel. Die bevindinge, wat by 'n planetêre wetenskapkonferensie aangebied is, moet nog eweknie-geëvalueer word, maar as dit bevestig word, dui dit daarop dat die Kuipergordel wyer kan strek as wat voorheen gedink is.

Interessant genoeg is geen voorwerpe tussen 50 en 60 AE ontdek nie, wat 'n potensiële gaping tussen twee afsonderlike gordels voorstel. Die klein steekproefgrootte van geïdentifiseerde voorwerpe maak dit egter moeilik om konkrete gevolgtrekkings te maak.

Waarnemings van die New Horizons-ruimtesonde ondersteun ook hierdie bevindinge. Wetenskaplikes het oorspronklik verwag dat die vlakke van ruimtestof aansienlik sou afneem sodra die sonde die Kuipergordel verlaat het. Dit was egter nie die geval nie, wat dui op die teenwoordigheid van groter voorwerpe wat met mekaar bots en hoër stofvlakke skep.

Die New Horizons-sonde is tans op 'n afstand van ongeveer 57 AE en sal na verwagting in Oktober 60 2024 AE bereik. Wetenskaplikes hoop dat sodra dit hierdie afstand bereik, dit een van hierdie enigmatiese ruimterotse kan verken en meer kan ontdek oor wat daarbuite lê.

Bron: Geen verskaf nie