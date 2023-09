Rooi Kwasars: Jonger aktiewe sterrestelsels met supermassiewe swart gate

’n Nuwe studie dui daarop dat rooi kwasars, wat met kosmiese stof gevul is, sterker radio-emissies produseer in vergelyking met hul blouer, stofvrye eweknieë. Kwasars is die kragtige sentrale streke van aktiewe sterrestelsels wat aangedryf word deur supermassiewe swart gate wat massiewe hoeveelhede materie verbruik. Die materie vorm 'n aanwasskyf om die swart gat, wat intense stralingswinde vrystel en magneties gekollimeerde strale lanseer.

Terwyl die meeste kwasars blou lyk as gevolg van optiese en ultraviolet-emissies van die warm aanwasskyf, lyk 'n fraksie van hulle rooi. Wetenskaplikes het ongeveer 35,000 3,038 kwasars ontleed wat deur die Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) waargeneem is en XNUMX XNUMX rooi kwasars gevind. Deur kruisverwysing met radio-astronomiedata van die Low Frequency Array (LOFAR) Two-meter Sky Survey (LoTSS), het hulle bevestig dat die meeste van hierdie rooi kwasars ook sterk in radiogolwe uitstraal.

Die rooi kleur van hierdie kwasars word veroorsaak deur die teenwoordigheid van stof, wat korter, blouer golflengtes absorbeer en langer, rooier golflengtes laat deurgaan. Die rooi kwasars is verswelg in kosmiese stof wat saamgestel is uit piepklein mikrongrootte korrels. Die interaksie tussen stralingsuitvloeie vanaf die kwasars en die omliggende stof lei tot die sterker radio-emissies wat in rooi kwasars waargeneem word.

Volgens hoofskrywer Victoria Fawcett verteenwoordig rooi kwasars 'n jonger tipe kwasar in vergelyking met hul blou eweknieë. Met verloop van tyd sal die uitvloei wat deur supermassiewe swart gate aangedryf word, die stowwerige mantel wegwaai en 'n blou kwasar met swakker radio-uitstraling agterlaat. Hierdie ontdekking verskaf waardevolle insigte oor hoe sterrestelsels ontwikkel en ontwikkel, aangesien daar geglo word dat die meeste sterrestelsels deur 'n kwasarfase gaan, wat help met die groei van hul massa.

Die teenwoordigheid van stof in kwasars dui op 'n steruitbarsting, 'n intense tydperk van vinnige stervorming, wat plaasgevind het. Kosmiese stof word geproduseer wanneer sterre in plofbare supernovas sterf of hul buitenste lae afwerp om planetêre newels te vorm. Aktiewe sterrestelsels, veral dié wat galaktiese samesmeltings ervaar het, vertoon dikwels sterrebarste wat die vorming van nuwe sterre veroorsaak.

Die studie, gepubliseer in die Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, bied aansienlike vordering om die aard van rooi kwasars en hul rol in sterrestelsel-evolusie ten volle te verstaan.

Bronne:

– Newcastle Universiteit

– Maandelikse kennisgewings van die Royal Astronomical Society