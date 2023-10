'n Uiterste geval: Ontdek die digte eksoplaneet GJ367 b

Sterrekundiges het 'n verstommende ontdekking in die gebied van eksoplanete gemaak. Daar is gevind dat die planeet GJ367 b, wat ongeveer 31 ligjare van die aarde af geleë is, merkwaardig dig is. Hierdie hemelliggaam, met 'n wentelperiode van slegs 7.7 uur, wentel om sy gasheerster, GJ367. GJ367 b is nogal uniek, aangesien dit 'n massa van 60% van die Aarde het en 'n radius wat ongeveer 70% van die Aarde s'n is.

Een dwingende aspek van GJ367 b is sy digtheid. Sy massa en radius het wetenskaplikes in staat gestel om ’n digtheid van 10.2 gram per kubieke sentimeter te bereken, meer as dubbel dié van die Aarde. Hierdie bevinding dui aan dat GJ367 b geheel en al van yster gemaak is, wat soos die Aarde se kern lyk. Dit is egter onseker hoe so 'n digte planeet gevorm het en hoe dit so naby aan sy gasheerster gemigreer het.

Een geloofwaardige verduideliking is dat GJ367 b die gestroopte kern van 'n planeet is. Die buitenste lae is moontlik deur kataklismiese prosesse weggeskeur, moontlik die energie wat deur die gasheerster uitgestraal word. Nog 'n teorie dui daarop dat GJ367 b ontstaan ​​het in 'n gebied van die protoplanetêre skyf wat besonder ryk aan materiale was, wat gelei het tot die digte samestelling daarvan.

GJ367 b is aanvanklik deur die Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) ontdek. Opvolgwaarnemings wat deur navorsers van die Karl Schwarzschild-sterrewag en die internasionale konsortium KESPRINT uitgevoer is, het deurslaggewende inligting verskaf oor die massas en radiusse van die eksoplanete in die stelsel. Terwyl nog twee laemassa-planete in hierdie stelsel geïdentifiseer is, moet akkurate metings van hul massa en radius nog bepaal word.

Hierdie betekenisvolle bevindinge is in The Astrophysical Journal Letters gepubliseer. Artie Hatzes, die direkteur van die Karl Schwarzschild-sterrewag, beklemtoon die belangrikheid daarvan om die massa en radius van eksoplanete akkuraat te meet om teorieë oor hul vorming te ontwikkel. Hatzes beklemtoon ook die behoefte om meer voorwerpe binne planetêre stelsels te verken en te ontdek om 'n omvattende begrip van buitesonstelsels te kry.

Hierdie buitengewone ontdekking daag ons huidige kennis van planetêre vorming uit en stel intrige vrae oor die diversiteit van planete en hul oorsprong. Soos sterrekundiges voortgaan met hul verkennings en dieper in die geheimenisse van die heelal delf, hoop hulle om verdere insigte in die enigmatiese wêreld van eksoplanete te ontbloot.

Bronne:

– The Astrophysical Journal Letters

– Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS)

– Karl Schwarzschild-sterrewag