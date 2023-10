Nuwe raaisel: belyning van Novae langs die M87-straal

Wetenskaplikes het 'n verbysterende belyning tussen novae en 'n plasmastraal in 'n nabygeleë supermassiewe sterrestelsel, bekend as M87, ontdek. Novae is plofbare gebeurtenisse wat plaasvind wanneer 'n witdwergster materiaal van 'n naburige ster ophoop. M87 is ook die tuiste van 'n massiewe straal plasma wat vanaf sy galaktiese kern strek. Tot onlangs het sterrekundiges geglo dat hierdie twee verskynsels nie met mekaar verband hou nie. Nuwe data van die Hubble-ruimteteleskoop het egter aan die lig gebring dat die novas in M87 ongewoon in lyn is langs die straal in plaas daarvan om ewekansig deur die sterrestelsel versprei te word.

’n Span sterrekundiges het data van twee opnames wat deur die Hubble-ruimteteleskoop gedoen is, gebruik om die teenwoordigheid van 135 novae in M87 te bevestig. Dit lyk asof die novae met onverwagte frekwensie in die baan van die straal voorkom. Die span het gesê dat die waarskynlikheid dat hierdie verspreiding per toeval plaasvind, uiters laag is. Dit bly egter onduidelik of hierdie belyning uniek is aan M87 of 'n algemene voorkoms in sterrestelsels met strale.

Novae word veroorsaak deur ontploffings op die oppervlak van wit dwergsterre in binêre pare. Die wit dwerg versamel materiaal van sy metgeselster, wat tot 'n termonukleêre ontploffing lei. Intussen word M87 se galaktiese straal aangedryf deur die sentrale swart gat. Soos materiaal in die swart gat spiraal, vorm dit 'n aanwasskyf, en intense bestraling word teen relativistiese spoed deur die straal uitgestoot.

Daar is verskeie teorieë oor hoe die straal van M87 novae kan veroorsaak. Een moontlikheid is dat bestraling van die straal skenkersterre verhit en massa-oordrag na die witdwerge verhoog. Die wiskunde ondersteun egter nie hierdie teorie nie, aangesien die bestraling te swak is om 'n beduidende effek te hê. Nog 'n voorstel is dat die straal stervorming veroorsaak, wat lei tot meer binêre sterstelsels en, gevolglik, meer novae. Hierdie verduideliking strook egter nie met waarnemings van die sterrestelsel se teenstraal nie.

Navorsers oorweeg ander moontlikhede, soos skokgolwe van die straal wat gas en stof saam dryf om wolke van interstellêre medium te vorm. Hierdie wolke, wanneer hulle binêre sterstelsels bereik, kan die aanwas van materiaal verhoog en novae veroorsaak. Nog 'n hipotese is dat skokgolwe sterre kan verhit, wat die massa-oordragtempo verhoog. Hierdie idees is egter tans spekulatief en vereis verdere ondersoek.

Ten slotte, die belyning van novae langs die straal van M87 bied 'n fassinerende raaisel vir sterrekundiges. Die verband tussen hierdie twee verskynsels bly onverklaarbaar, en navorsers werk daaraan om die onderliggende oorsaak te ontbloot. Die verhoogde tempo van novae langs M87 se straal is 'n beduidende bevinding wat intrige vrae laat ontstaan ​​oor die interaksie tussen galaktiese strale en sterontploffings.

